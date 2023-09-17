ميغان ماركل والأمير هاري يشهدان حفل ختام ألعاب Invictus لعام 2023

شهد دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، يوم أمس السبت، الحدث النهائي للنسخة السادسة من ألعاب Invictus- التي أنشأها الأمير هاري على غرار الألعاب البارالمبية للجرحى والمرضى من أفراد الخدمة والمحاربين القدامى، مع إقامة الحدث الأول في عام 2014- وذلك في دوسلدورف، ألمانيا.

وبدا هاري (39 عاماً) وميغان (42 عاماً) متألقين في هذه المناسبة. كان هاري يرتدي بدلة سوداء مع قميص أسود، بينما ارتدت ميغان فستاناً أخضر بدون حمالات مع تفاصيل زهور مقطوعة. وفي وقتٍ ما، يمكن رؤية الزوجين وهما يهتفان ويصفقان بينما كان الفريق الأمريكي يسير على المسرح بينما كانت أغنية بروس سبرينغستين "Born in the USA" تعزف.

مع اقتراب الحفل من نهايته، ألقى هاري خطاباً قصيراً، لكن عاطفياً، حيث تحدث أولاً باللغة الألمانية حول كيفية إلهام المنافسين في الألعاب للناس في جميع أنحاء العالم، حيث قال: "لقد شهدنا جميعاً التأثير الحقيقي الذي أحدثته الرياضة على تعافيكم. لكنكم لن تعرفوا أبداً مدى تأثير أفعالكم هذا الأسبوع على ملايين الأشخاص حول العالم. لقد فتحتم قلوب الناس، من خلال ضعفكم، ومن خلال مرونتكم وقدراتكم المطلقة. لقد أظهرتم لنا أن الفرح يمكن أن يأتي من النضال".

أسبوع مزدحم للأمير هاري وميغان ماركل

لقد كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للزوجين. بدأ الأمير هاري الحدث منفرداً من خلال اعتلاء المسرح في حفل افتتاح ألعاب Invictus وإلقاء خطاب ملهم. وبعد أن شقَّ هاري طريقه في المسابقات يومي الإثنين والثلاثاء، اجتمع مع زوجته في حفل العائلة والأصدقاء مساء الثلاثاء.

شاركت ميغان وهاري في جميع الأنشطة الرياضية خلال الأسبوع، من كرة السلة على الكراسي المتحركة إلى السباحة. لقد سارعا إلى التقاط صور سيلفي مع المنافسين والمتفرجين على حدٍ سواء، وقام الزوجان بتوزيع الميداليات في العديد من المناسبات.

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يوم الجمعة.. يوم مميز للأمير هاري

كان يوم الجمعة مناسبة خاصة إضافية؛ يوم ميلاد الأمير هاري التاسع والثلاثين. في مباراة الكرة الطائرة بين بولندا وألمانيا، تم غناء أغنية "يوم ميلاد سعيد" للأمير هاري.

وفي صباح يوم ميلاده، أرسل منظمو ألعاب Invictus أيضاً بعض التمنيات للأمير هاري عبر الإنترنت- مع صورة ممتعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبوا: "مننا جميعاً في @InvictusGamesDE، يوم ميلاد سعيد من القلب لمؤسس وراعي @WeAreInvictus، الأمير هاري، دوق ساسكس. لقد أعطيت الأمل وألهمت الملايين ولم تتوقف أبداً عن رسم البسمة على الشعوب والوجوه".

على الرغم من تراجعهما عن أدوارهم الملكية في عام 2020، فإن ألعاب Invictus هي أحد المشاريع التي حملها الأمير هاري معه، حيث يحمل هذا الحدث معنى خاصاً إضافياً لميغان وهاري كزوجين، حيث ظهرا لأول مرة معاً في هذا الحدث في عام 2017، عندما أقيمت الألعاب في تورونتو.

وواصلت ميغان دعم حدث زوجها، حيث رافقته عندما أقيمت ألعاب Invictus في سيدني عام 2018 ومرة أخرى في لاهاي الربيع الماضي.

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