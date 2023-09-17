سبب تعرض الشفاه للاسمرار

تحتاج الشفاه إلى عناية جيدة وبشكل منتظم. لأن الجلد الموجود على شفتيك، حساس للغاية يشبه الجلد الموجود تحت العين، لا يحتوي على غدد تعرق مما يعني أنه عرضة للجفاف ربما أكثر من بقية الوجه.

عندما تفقد الشفاه لونها الطبيعي وتتحول إلى اللون الرمادي أو الداكن، يُسمى تغير اللون هذا بفرط تصبغ الشفاه. عندما تبدو الشفاه داكنة فهناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى ذلك. في معظم الأحيان، يكون ذلك بسبب العوامل البيئية أو بعض الممارسات اليومية.

الشفاه مغطاة فقط بثلاث إلى خمس طبقات من الخلايا، على عكس معظم الجلد المغطى بحوالي 16 طبقة. وهذا يعني أن جلد الشفاه رقيق و أكثر عرضة للتلف مثل الاسمرار والجفاف والبهتان وتغير اللون.

الجزء الخارجي، حيث يتم تطبيق أحمر الشفاه، يسمى القرمزي. لا يحتوي اللون القرمزي على غدد عرقية أو زيتية مثل بقية بشرتنا. الحواجز الواقية رقيقة وبالتالي تكون الشفاه أكثر عرضة للتلوث وأضرار الأشعة فوق البنفسجية.

يؤدي إهمال الترطيب إلى شفاه داكنة مشوهة بسبب زيادة إنتاج الميلانين. يحدث ذلك لأسباب مختلفة مثل التعرض لأشعة الشمس أو التدخين أو الحمل أو بعض الأدوية أو مشاكل طبية أخرى.

شرب الكثير من القهوة يمكن أن يجعل الشفاه داكنة. الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يصبغ الأسنان وكذلك الشفاه. وبالتالي، فإن تقليل تناول القهوة يمكن أن يساعد في تفتيح الشفاه الداكنة.

علاج الشفاه الداكنة :

1. استخدمي مرطب شفاه يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF).



حماية الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية أمر ضروري لعلاج الشفاه الداكنة. يساعد استخدام مرطب الشفاه على ترطيب الشفاه ويمنع تشققها. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان مرطب الشفاه يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF)، فإن الشفاه تكون محمية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

2. دلكي شفاهكِ بزيت طبيعي كل ليلة



زيوت ترطيب الشفاه يجب أن تصبح جزء أساسي من روتينكِ اليومي،وقبل النوم كل ليلة ضعي قطرات الزيت على الشفاه واتركيها حتى صباح اليوم التالي. يمكن للتدليك تحسين الدورة الدموية وامتصاص المنتجات بشكل أفضل. يمكنك تدليك الشفاه باستخدام زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وزيت اللوز. تحتوي هذه الزيوت على دهون ومعادن أساسية تجعل الشفاه ناعمة ورطبة.

قومي بالتدليك بأي من هذه الزيوت لمدة خمس دقائق على الأقل قبل النوم. اتركي الزيت طوال الليل واستيقظي بشفاه ناعمة.

3. قشري شفاهكِ بانتظام

عادة ما نهتم بتقشير البشرة ونهمل الشفاه،يجب أن يتم الالتزام بالترطيب والتقشير في روتين العناية بالشفاه. يزيل التقشير خلايا الجلد الميتة مما يسمح باختراق أفضل للمنتجات وضمان ترطيب أفضل وبالتالي تقليل الاسمرار على الشفاه على مدى فترة من الزمن.

يمكنك استخدام مقشرات منزلية مثل خلط زيت جوز الهند والسكر وتقشير الشفاه بضغط لطيف. لا تبالغي في تقشير شفتيك لأن ذلك قد يسبب تهيجها واحمرارها.

سيساعد التقشير العميق مرة واحدة في الأسبوع على حماية شفاهكِ من الجفاف، واتبعي عملية التقشير بزيت الشفاه أو المرطب طوال اليوم.

4. الجلسرين و العسل

التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد. يساعد تطبيق الجلسرين كماسك للشفاه قبل الذهاب إلى النوم في تقليل فقدان الماء. يساعد في الحفاظ على رطوبة الشفاه طوال الليل.

يتمتع العسل بخصائص مضادة للبكتيريا ويساعد في شفاء الجروح مثل النزيف الناتج عن جفاف الشفاه وتشققها. يمكنك استخدام العسل الخام لشفاء أسرع. لعلاج الشفاه الجافة، يمكنك عمل مقشر بالعسل. خذي ملعقة كبيرة من العسل واخلطيها مع السكر واستخدميها لتقشير شفتيك بلطف.

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