المسموح والممنوع من الأطعمة الحارة أثناء الحمل

انتقاء الغذاء الصحي المتوازن من بين الأطعمة الكثيرة الجذابة الطعم والعظيمة الفائدة، أمرٌ يشغل فكر كل حامل طوال أشهر حملها؛ لتصبح أمام خيار دائم بين المقبول و المرفوض تناوله؛ حتى تمر فترة حملها وينعم الجنين بنمو آمن.. وتقرير اليوم عن موقف الحامل من الأطعمة الحارة، ومدى أمانها خلال فترة الحمل، والقيمة الغذائية للفلفل الحار، الأحمر والأخضر، وهل هناك أطعمة أخرى يفضل الابتعاد عنها؟ الإجابة بالتفصيل مع الدكتور محمد حسام الدين الشاذلي أستاذ التغذية.

مدى أمان الأطعمة الحارة

نعم، يمكن للحامل تناول الأطعمة الحارة ولكن بشكل معتدل؛ فالأطعمة الحارة قد تسبب الشعور بالحرقة والانزعاج لدى بعض الحوامل، اللاتي يعانين من حرقة المعدة.

من المهم تجنب تناول الأطعمة الحارة القوية، التي تحتوي على الفلفل الحار والكمون والفلفل الأسود بكثرة؛ حيث يمكن أن تسبب زيادة الحرقة والغثيان والتقيؤ.

ومن الأفضل كذلك تجنب تناول الأطعمة الحارة في الليل أو قبل النوم؛ حيث يمكن أن تتسبب في الشعور بالحرقة والانزعاج الذي يؤثر على النوم.

كما يجب الحرص على اختيار الأطعمة الحارة الصحية، والتي تحتوي على مكونات غذائية مفيدة للحامل، مثل الفلفل الحار الأخضر والأحمر.

وكذلك الفلفل الحلو والثوم والزنجبيل، والتي تحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة الهامة لصحة الحامل وجنينها.

ويجب على الحامل استشارة الطبيب الذي يتابعها؛ لتحديد ما إذا كان بإمكانها تناول الأطعمة الحارة أم لا، وكيفية تضمينها ضمن نظامها الغذائي الصحي.

مع الحرص على تناول الأطعمة بشكل متوازن ومعتدل؛ تزامناً مع احتياجات الحمل للتغذية الجيدة.

للحامل أطعمة تخفف الغثيان وأخرى تزيد من حدته

الفلفل الأحمر الحار لعلاج بعض الأمراض

يُسْهم الفلفل الحار الأحمر في وقاية المرأة الحامل من الإصابة بمرض فقر الدم خلال فترة الحمل، بفضل احتوائه على معدَّل مرتفع من الحديد.

كما يساعدها في الوقاية من البواسير؛ لأنه يحتوي على معدَّل مرتفع من الألياف التي تُسْهِم في تجنُّب الإصابة بالإمساك.. ويعمل على حمايتها من التعرُّض إلى تسمُّم الحمل وبالأخصِّ خلال الأشهر الأخيرة من الحمل.

ويحتوي الفلفل الحارُّ على العديد من الفيتامينات التي تساعد في تنمية القدرات العقلية للطفل، منها فيتامين بي6 «B6»، بالإضافة إلى احتواء الفلفل الحار على البروتين الذي يساعد في تكوين أنسجة الجنين.

ويحتوي على معدَّل مرتفع من البوتاسيوم، الذي يُسْهِم في تحسين المزاج، بالإضافة إلى رفع مستوى هرمون السعادة، وبالتالي يُسْهِم في الوقاية من تعرُّض الحامل إلى الإصابة باكتئاب الحمل.

يُسْهِم في وقاية الحامل من التعرُّض للإصابة بالأمراض الخطيرة، منها: مرض تصلب الشرايين، وخفض إنتاج الكوليسترول الضارِّ في جسم الحامل، بالإضافة إلى تحفيز الكبد على إنتاج الكوليسترول المفيد للجسم.

الفوائد الغذائية للفلفل الأحمر

يحتوي الفلفل الحار على العديد من الفوائد الغذائية، كما يعَد صيدلية دوائية؛ إذ إنه غني بالفيتامينات والعناصر المعدنية المتنوعة.

وضع الفلفل الحار على الطعام، من البدائل الجيدة للملح؛ خصوصاً لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم؛ فهو يعطي مذاقاً مميزاً وفاتحاً للشهية.

والفلفل الحار لا يرفع الضغط مقارنة بالملح، ولكن هناك تحذير من تناول الشطة الجاهزة بوصفها بديلاً للفلفل، بسبب ما يضاف إليها من ملح.

الفلفل الحار يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية؛ حيث يلعب دوراً في تخفيف ألـم وانتفاخ القولون العصبي.

إضافة الفلفل الحار على الطعام، لا يؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي، لكنه يرتبط لدى البعض بالحموضة وتلبكات البطن وتهيج القولون.

الفلفل الحار لا يسبب قرحة المعدة؛ بل إنه قد يساعد في تخفيف أعراض عسر الهضم.

القيمة الغذائية للشطة

100غرام من الشطة

يعني.. ماء وسعرات حرارية عالية.

البروتين 1.9 غرام.. الكربوهيدرات 8.8 غرامات.

السكر 5.3 غرامات.. الألياف 1.5 غرام.

الدهون 0.4 غرام.. الدهون المشبعة 0.04 غرام.

الدهون الأحادية غير المشبعة 0.02 غرام.

الدهون المتعددة غير المشبعة 0.24 غرام.

«الأوميغا6» 0.23 غرام.. «الأوميغا3» 0.01 غرام.

أطعمة يجب تجنبها خلال فترة الحمل

1. الأسماك ذات المستويات العالية من الزئبق، كالسمك الأبيض، والتونة، والقرش، والسيف، والسلمون المستزرع.

2. يمكن تناول السردين والسلمون الأحمر والماكريل بأمان، ولكن يجب الحد من تناولها إلى مرتين في الأسبوع.

3. اللحوم غير المطبوخة جيداً، تشمل: اللحم النيئ أو السمك أو الدواجن، والتي يمكن أن تحتوي على السالمونيلا والليستيريا.

4. يجب التأكد من طهو اللحوم جيداً؛ حتى تصل درجة الحرارة إلى 70 درجة مئوية لقتل البكتيريا.

5. الابتعاد تماماً عن الأطعمة المصنعة والمعلبة؛ حيث تحتوي على مواد حافظة، وقد ترفع من مستويات الصوديوم في الجسم.

6. يجب الحرص على قراءة ملصقات الأطعمة، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة وإضافات صناعية.

7. الأطعمة الدهنية والمقلية، تحتوي على الدهون غير الصحية والسعرات الحرارية العالية، ترفع ضغط الدم والسكري والسمنة.

8. يجب تجنب الأطعمة المقلية والوجبات السريعة والأطعمة الدهنية والمشوية.

9. يجب التأكد من طهو البيض جيداً؛ حتى يصبح الصفار والبياض ثابتين، وذلك للحد من خطر الإصابة بالسالمونيلا.

10. تجنب تناول الأعشاب والمكملات الغذائية؛ حيث إن بعضها يمكن أن يسبب آثاراً جانبية أو تفاعلات سلبية مع الأدوية الأخرى.

11. تجنب تناول المشروبات الغازية، والمشروبات التي تحوي نسباً عالية من الكافيين.

12. الحرص على غسل الخضروات والفواكه جيداً قبل تناولها، وتجنب تناول الأطعمة التي تسبب الحساسية لدى الحامل.

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