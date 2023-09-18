شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تسبب انخفاض الحيوانات المنوية منها مشروبات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض عدد الحيوانات المنوية لدى الذكور عالميًا بنسبة 50-60% على مدار الأربعين عامًا الماضية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، حيث صنفت العقم باعتباره مصدر قلق عالمي للصحة العامة، وتشير الأبحاث إلى أن سوء التغذية يعتبر من الأسباب الجذرية ويمكنك تصحيح الأمور بتعديل نظامك الغذائي، وإليك بعض الأطعمة التي يجب على الرجال تجنبها للحفاظ على عدد الحيوانات المنوية الصحي، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

5 أطعمة ومشروبات يجب على الرجال تجنبها 1. منتجات الصويا

على الرغم من أن الصويا مغذية بشكل عام، إلا أنها تحتوى على كميات كبيرة من الايسوفلافون الاستروجين الموجود في فول الصويا، ونتيجة لذلك، ترتفع مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، ومن ثم يكون لانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون تأثير كبير على جودة الحيوانات المنوية وكميتها، مما قد يضعف خصوبة الرجال.

2. المشروبات الغازية و الطاقة

قد يواجه الرجال الذين يستخدمون المشروبات الغازية والكولا ومشروبات الطاقة مشاكل في الخصوبة، لأنها تقلل من حركة الحيوانات المنوية وعددها، يمكن أن يؤدي تناول 4 أكواب من المشروبات الغازية التي يتم تناولها يوميًا إلى تقليل حركة الحيوانات المنوية بشكل كبير وتقليل عددها بنسبة 30٪. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحتوى العالي من السكر في الكولا والمشروبات الغازية الأخرى قد يعزز الإجهاد التأكسدي في الجسم ويضر الحمض النووي للحيوانات المنوية بشكل أكبر.

3. الأطعمة المعلبة

الأطعمة الموجودة في المعلبات مبطنة بمادة تسمى ثنائي الفينول (BPA) بما أن البيسفينول يحاكي هرمون الاستروجين في جسم الإنسان، فقد يكون له عواقب مشابهة للكثير من فول الصويا، يمكن أن يتأثر حركة الحيوانات المنوية سلبًا وقد تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون لديك ، حاول الابتعاد قدر الإمكان عن الفواكه والأطعمة المعلبة.





4. منتجات الألبان عالية الدسم

يُعتقد عادةً أن منتجات الألبان صحية للغاية، لكن الأبحاث الجديدة أظهرت أن منتجات الألبان عالية الدهون مثل الجبن والحليب كامل الدسم يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الجهاز التناسلي الذكري، حيث لديها القدرة على تقليل حركة الحيوانات المنوية وعددها بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الدواء المتبقي الذي تم إعطاؤه للأبقار موجودًا في منتجات الألبان كاملة الدسم، مما قد يؤثر بشكل أكبر على كيفية عمل الجهاز التناسلي.

5. اللحوم المصنعة

لقد ربطت الأبحاث الحديثة اللحوم المصنعة بمجموعة متنوعة من الأمراض، اللحوم التي تمت معالجتها تشمل السلامي ولحم البقر المقدد والهوت دوج، تربط العديد من الدراسات بين تناول اللحوم الحمراء المصنعة وانخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف حركاتها، من المهم أن نلاحظ أن هذه الدراسات نفسها لم تكتشف وجود صلة بين تناول الدجاج وضعف صحة الحيوانات المنوية.