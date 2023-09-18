شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تغييرات صحية تساعد فى تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 57% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت معدلات الاكتئاب أعلى من أي وقت مضى، على الرغم من أن العديد من العوامل تلعب دورًا، إلا أن هناك بعض الخطوات الصحية التي يمكن للأشخاص اتخاذها لتقليل خطر الانزلاق إلى الحزن، كما كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature Mental Health.

وقام باحثون من جامعة كامبريدج وفقا لتقرير موقع "foxnews" بتقييم عدد من العوامل، بما في ذلك علم الوراثة، وبنية الدماغ، واختيارات نمط الحياة، وصحة المناعة، وأنظمة التمثيل الغذائي، وفقا لبيان صحفي.

وقاموا بتحليل بيانات تسع سنوات لما يقرب من 290 ألف شخص، تم تشخيص إصابة 13 ألف منهم بالاكتئاب.

وقالت البروفيسورة باربرا ساهاكيان، من قسم الطب النفسي بجامعة كامبريدج، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: "اكتشفنا أن اتباع أسلوب حياة صحي يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 57%"، حيث إن تغيير سلوكياتنا وتطوير نمط حياة صحي هو أمر يمكننا القيام به لأنفسنا لتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

وبعد مقارنة العوامل المساهمة في الإصابة بالاكتئاب، حدد الباحثون عوامل نمط الحياة الصحي التي يمكن أن تقلل من المخاطر.

1. احصل على قسط كافٍ من النوم الجيد

وجد الباحثون أن الحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم كان العامل الذي كان له الأثر الأكبر، حيث قلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 22%.

2. الإقلاع عن التدخين

وجدت الدراسة أن أولئك الذين لم يدخنوا قط انخفض لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب في المستقبل بنسبة 20%.، وسلطت الأبحاث السابقة الضوء أيضًا على العلاقة بين التدخين والاكتئاب.

وجدت دراسة كبيرة نُشرت في مجلة Frontiers for Public Health في بداية عام 2023، أن الأشخاص الذين يدخنون بشكل متكرر ولفترات أطول لديهم خطر متزايد للإصابة بالاكتئاب.

3. التفاعل الاجتماعى مع الآخرين

أدى التفاعل مع الآخرين إلى خفض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 18%، وكان العامل الأكثر منعًا لاضطراب الاكتئاب المتكرر.

4. مارس النشاط البدني بانتظام

ووفقا لنتائج الدراسة، فإن البقاء نشطا بشكل منتظم يحد من الاكتئاب بنسبة 14%، حيث يُظهر النشاط البدني إمكانات عميقة للوقاية من الاكتئاب وتخفيفه وحله".

تجد الدراسات أن جلسات التمارين الرياضية المستمرة يمكن أن تقلل من شدة الاكتئاب على نطاق متوسط ​​إلى كبير، دون الآثار الجانبية السلبية المحتملة التي قد تصاحب العلاج الدوائي.

5. التزم بنظام غذائي صحي

أولئك الذين التزموا بنظام غذائي مغذ كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 6٪، حيث إن اتباع نظام غذائي يعزز الصحة يرتبط بقوة بالصحة العقلية، لأن استبعاد الأطعمة المصنعة واتباع نظام غذائي كامل قائم على الأطعمة، يمكن أن يزود أجسامنا بالمواد الخام اللازمة لدعم الصحة العاطفية والعقلية الصحية"