شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تساعد فى تخفيف شدة آلام التهاب المفاصل.. منها المكسرات والثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعرض 6 أطعمة مضادة للالتهابات، على الرغم من أنها قد لا توفر علاجًا لآلام التهاب المفاصل، إلا أن دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض وتحسين صحة المفاصل بشكل عام، وفقا لموقع Express.

1. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور المليئة بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتؤثر بشكل إيجابي على أعراض التهاب المفاصل .

2. زيت الزيتون

زيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة ومضادات أكسدة يمكن أن تساعد في تحسين صحة المفاصل، استخدام ملعقتين كبيرتين يوميًا هي كمية شائعة في الأنظمة الغذائية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

3. الحبوب الكاملة

من الأرز إلى الكينوا والشوفان إلى الحنطة، يمكن أن يساهم محتوى الألياف في الحبوب الكاملة في التأثيرات المضادة للالتهابات .

4. الثوم

غني بمركبات الكبريت، يمكن أن يساعد عنصر الطبخ الشهير في تخفيف الالتهاب، فقط أضف فصًا أو فصين من الثوم إلى طبخك اليومي للاستمتاع بفوائده المضادة للالتهابات.

5. الشاي الأخضر

يحتوى على مضادات الأكسدة، حيث يعمل تناول الشاي الأخضر بانتظام في تقليل الالتهاب المرتبط بالتهاب المفاصل.

6. التوت الأسود والكرز

تتميز هذه الثمار بنكهتها اللاذعة، فهي غنية بالمركبات النباتية المعروفة باسم الأنثوسيانين، والتي لها تأثيرات مضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة هذه في تقليل مستويات الالتهاب.