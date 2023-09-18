شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تغذية توضح جدول الغذاء الصحى للطفل والحد من شراهة تناول الحلويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب المدارس تبحث الأمهات عن طرق صحية لتقديم الوجبات للأطفال من خلال تضمين كافة العناصر الغذائية من نشويات وبروتين ومصادر للكالسيوم، بالإضافة إلى محاولة التقليل من تناول الحلويات.

وفى هذا الإطار أوضحت الدكتورة رضوى نبيل، استشارى التغذية العلاجية بطب قصر العينى، أنه يجب الحرص على إعطاء الطفل حصته اليومية قبل النزول من المنزل من الحليب والبيض على الأقل، مع وضع أطعمة صحية بقدر الإمكان أكثر الكم، والاعتماد على التغذية الجيدة للطفل فور وصله للمنزل.

وأشارت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن جدول الغذاء الصحي للطفل يجب أن يحدد كمية النشويات والدهون والسعرات الحرارية والسكر خلال اليوم، فالحبوب جزء من النشويات، والأهم أن يكون 50% من أكل الطفل حبوب كاملة والـ50% المتبقية من النشويات، فالطفل حتى عمر 4 سنوات يجب أن يتناول من 90 إلى 150 جم من النشويات، ومن 5 – 8 سنوات يجب أن يأكل من 120 إلى 180 جم في اليوم، مثلا يمكن أن تقدمه لطفلك 1 بطاطس أو نصف حبة بطاطا أو 3 ملاعق أرز مصري أو ربع رغيف بلدى أو 3 ملاعق شوفان.

وعن الدهون الصحية أكدت الطبيبة إلى أنه يجب الحصول على 3 إلى 5 ملاعق من الدهون.

وأوضحت استشارى التغذية العلاجية، أنه يمكن التغلب على شراهة الحلويات من خلال اتباع الإرشادات التالية: تناول 25 جم بروتين والذى يمكن أن نجده في 2 بيض مع كوب لبن و3 ملاعق فول أو 1 بيض مع 5 ملاعق جبن قريش و6 ملاعق فول أو كوب زبادي يوناني مع 2 بيض أو صدر فيليه فراخ مع سلطة أو علبة تونة وسلطة أو ملعقة زبدة فول السوداني كبيرة مع كوب لبن مع 2 بيض.

كما يجب اتباع إرشادات عامة لتحسين جودة النوم من خلال:

الالتزام بوقت محدد وثابت للنوم والاستيقاظ.

خلق بيئة نوم مريحة وباردة ومظلمة وهادئة.

تجنب تناول المأكولات الثقيلة قبل النوم.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم في وقت مبكر من اليوم.

تجنب الذهاب إلى السرير عند عدم الشعور بالنعاس.