169 عملية زراعة أعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام منذ بداية العام الحالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ واس

أجرى تجمع الشرقية الصحي ممثلاً بمركز زراعة الأعضاء المتميز في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، منذ بداية العام الحالي 2023م، حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، 169 عملية زراعة كبد وكلى، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتبرع بالأعضاء.

وأشار تجمع الشرقية الصحي إلى أن هذه العمليات شملت زراعة 125 عملية كلى، و 44 عملية كبد، لافتاً إلى الوعي الكبير من قبل الأشخاص في التبرع، سواء لأقاربهم أو معارفهم أو لوجه الله في ظل ما تقدمه حكومتنا الرشيدة “حفظها الله” من دعم وتوعية وتثقيف للتبرع.

وأبان التجمع أن مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام حصل على عدة إسهامات دولية في مجال زراعة الأعضاء من بينها رئاسة الجمعية العربية لزراعة الكبد ورئاسة اللجنة السعودية لزراعة الكبد وكذلك رئاسة الجمعية السعودية لأمراض الكلى للأطفال.