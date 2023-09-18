4 مراكز صحية بتجمع القصيم تحصل على شهادة الاعتماد من “سباهي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ واس

حصلت 4 مراكز صحية جديدة بتجمع القصيم الصحي على شهادات الاعتماد من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” ليصل إجمالي عدد المراكز الصحية الحاصلة على الاعتماد إلى 77 مركزاً.

وأوضح التجمع أن المراكز الصحية الأربعة الحاصلة على الاعتماد هي: مركزي الجرذاوية والمطار الصحيين في محافظة الرس، ومركز صحي الخبراء بمحافظة البكيرية، إضافة إلى مركز صحي ضرية بمحافظة ضرية.

وبيَّن التجمع أن حصول المراكز الصحية للاعتماد جاء بعد اجتيازها لمعايير التقييم الشامل، وتحقيق متطلبات الاعتماد الأساسية، إضافة إلى الالتزام باللوائح المتعلقة بسلامة المرضى، وتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية الأولية، بما يتماشى مع الاشتراطات الصحية العالمية في تطبيق أنظمة الجودة.

وأكَّد حرصه بتطبيق أفضل معايير الجودة والالتزام بأنظمة السلامة في جميع منشآته الطبية ومرافق الرعاية الصحية الأولية، لافتًا إلى أن هذا النجاح يضاف إلى حزمة من الإنجازات المحققة في برامج التطوير والتأهيل، وتنفيذ خطط التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمراجعين.