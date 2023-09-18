 أسباب ارتفاع كريات الدم البيضاء ومضاعفاته

بيروت - نادين محمد - يشير ارتفاع عدد الكريات البيضاء، أو ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء إلى الحالة الصحية، فحسب الأطباء هذا الارتفاع هو رد فعل للجسم على وجود عدوى والتهابات أواضطرابات الجهاز المناعي.

عادة ما يتم إجراء تحليل الدم الكامل للتحقق من زيادة عدد الكريات البيضاء للتأكد من الحالات الصحية وفي أغلب الحالات عند علاج المرض تختفي مشكلة ارتفاع كريات الدم البيضاء. بحسب موقع clevelandclinic

ارتفاع الكريات البيضاء تعني أن لدى الشخص خلايا دم بيضاء أكثر من الطبيعي وهو ما يعد استجابة مناعية طبيعية. و يعني ذلك أن الجسم يقاوم العدوى أو الالتهاب، لكن في بعض الحالات يكون ارتفاع كريات الدم البيضاء إشارة لمرض أكثر خطورة، مثل سرطان الدم .

ماذا يعني ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء؟



تعتبر خلايا الدم البيضاء جزءًا مهمًا وضروريًا من جهاز المناعة. يتم إنتاجها في نخاع العظام، دورها الأساسي هو الدفاع عن الجسم أمام أي عدوى وزيادتها تعني وجود التهاب.

وفي حالات نادرة قد يشير ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء إلى بعض أنواع سرطان الدم أو اضطرابات نخاع العظم.

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ما هو المعدل الطبيعي لكريات الدم البيضاء ؟

إذا كان هناك أكثر من 11000 خلية دم بيضاء في ميكروليتر من دمك، فإن ذلك يعتبر زيادة في عدد الكريات البيضاء. بينما أقل من ذلك يعد بين المعدلات الطبيعية.

كربات الدم البيضاء تلعب دور مناعي- المصدر freepik

كريات الدم البيضاء أثناء الحمل:



ارتفاع عدد خلايا الدم أثناء الحمل أمر طبيعي لأن الجسم لا يكون في حالته الطبيعية ويعاني بسبب الضغط الناتج عن حمل طفل. لكن حتى معدلات الارتفاع خلال الحمل لها متوسط يجب ألا تزيد عنه. ولهذا السبب يجري الطبيب اختبارات الدم الروتينية طوال فترة الحمل للتأكد من عدم حدوث أي شيء خارج عن المألوف. حسب "هيلث لاين"

الكريات البيضاء وسرطان الدم:



لا يشير ارتفاع الكريات البيضاء إلى ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء. في حالات نادرة، يمكن أن يكون ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء أحد أعراض بعض أنواع سرطان الدم، مثل سرطان الدم النخاعي الحاد ، وسرطان الدم النقوي المزمن ، وسرطان الدم الليمفاوي المزمن .

أعراض زيادة عدد الكريات البيضاء:

-حمى .

- ألم.

- صعوبة في التنفس.

- الصفير .

- تعرق ليلي.

- فقدان الوزن بشكل سريع.

قد تشير الكدمات المتكررة إلى نقص الصفيحات (انخفاض عدد الصفائح الدموية) أو سرطان الدم الحاد الشديد. في حالات سرطان الدم الحاد الشديد، يمكن لخلايا الدم البيضاء المرتفعة أن تزيد من سماكة الدم وتقلل من تدفق الدم.

يمكن أن تسبب هذه الحالة مشاكل صحية خطيرة، مثل السكتة الدماغية أو النزيف الداخلي أو ضعف الرؤية .

ارتفاع كريات الدم البيضاء تزيد الشعور بالإجهاد- المصدر freepik

كيف يتم علاج زيادة عدد الكريات البيضاء؟

يختلف علاج زيادة عدد الكريات البيضاء اعتمادًا السبب، مثلا إذا كانت عدوى بكتيرية وراء الحالة،يصف هنا الطبيب المضادات الحيوية . أما إذا كان ارتفاع عدد الكريات البيضاء يسبب حساسية قد يصف الطبيب مضادات الهيستامين.

إذا اختلفت الأسباب عن ذلك قد يصف الطبيب: أدوية لتقليل التوتر أو القلق، الأدوية المضادة للالتهابات، أجهزة الاستنشاق لعلاج الربو أو السوائل الوريدية لتحسين تدفق الدم.

طرق الوقاية:

كما سبق وذكرنا فإن ارتفاع عدد الكريات البيضاء هي استجابة مناعية طبيعية، لذلك لا يلزم دائمًا الوقاية منها. ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها للحفاظ على عدد خلايا الدم البيضاء في معدلاتها الطبيعية:

اغسلي يديكِ بشكل متكرر لتقليل خطر العدوى.

تجنبي المواد المسببة للحساسية المحتملة.

الاهتمام بنظافة الأسنان.

تناول جميع الأدوية حسب توجيهات الطبيب.

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