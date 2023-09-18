شكرا لقرائتكم خبر عن قلة النوم من أعراض اضطراب طيف التوحد عند الأطفال.. إليك العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مشاكل النوم من الأعراض الشائعة للأمراض العصبية مثل اضطراب طيف التوحد (ASD)، ومرض الزهايمر، ومرض باركنسون، ولذلك يعد الحصول على مزيد من النوم ضروري لعقل سليم خاصة أنه يقلل من فرص الإصابة بمشاكل عصبية مختلفة، وفقًا لما نشره موقع "healthnews".





قالت فرانسيس إي جنسن، أستاذة علم الأعصاب في جامعة بنسلفانيا، إن أجواء القرن الحادي والعشرين معادية للنوم الصحي المنتظم، ويمكن أن تتفاقم المشكلة العصبية بسبب الضوء الاصطناعي أو القلق الشديد أو وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن أي شيء يؤثر على الدماغ يمكن أن يؤثر على النوم والعكس صحيح، من المهم التركيز على كيفية تحسين النوم في أي عمر لأنه لا يحافظ على صحتك فحسب، بل يمكن أن يكون درعًا عظيمًا للوقاية من الأمراض.

وأضافت أن النوم المضطرب يؤدى إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بمرض معين، بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عصبية، لذلك فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يقلل من فرصة الإصابة بهذه المشاكل .

وأشارت إلى أن روتين الذهاب إلى السرير والاستيقاظ، والتأكد من أن غرفة النوم مظلمة وجميع الأضواء مطفأة، والتأكد من أن الفراش مريح، هي بعض الاقتراحات التي يقدمها أطباء الأعصاب للحصول على نوم جيد ليلاً.

يحتاج الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد إلى النوم من أجل نمو صحي للدماغ

يمكن أن تساعد الإجراءات والتقنيات المتسقة الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد في الحصول على نوم أفضل، ما يحسن وظيفتهم التنفيذية وأدائهم في مهام الذاكرة العاملة والسلوك أثناء النهار، بحيث يكونون أقل عصبية وأقل عدوانية ويعانون من انهيارات أقل أثناء العلاج..

بالمقارنة مع 20% إلى 30% من الأطفال الذين يعانون من النمو العصبي، فإن أكثر من نصف الأطفال والمراهقين المصابين بالتوحد يعانون من مشاكل خطيرة في النوم، فهو ضروري للنمو الصحي للدماغ الشاب، بما في ذلك الذاكرة والتعلم والتطور الاجتماعي والعاطفي، بسبب مشاكل في النوم، أو الاستمرار في النوم، أو انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.

يمكن أن يمنع اضطراب طيف التوحد الأشخاص من النوم عن طريق تحفيز أدمغتهم بشكل غير ضروري والتدخل في المعالجة المنتظمة للميلاتونين، بالإضافة إلى مشاكل الصحة البدنية والعقلية الأخرى والأدوية التي يتناولونها، قد يكون الوراثة أيضًا عاملاً.

وقالت العديد من الدراسات ، إن الحصول على القليل من النوم غالباً ما يزيد من احتمال إصابة الدماغ بتشوهات تشبه مرض الزهايمر، يؤدي النوم غير الكافي إلى تسريع التغيرات في الدماغ، جزء من السبب في أن قلة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر يرتبط بالتغيرات في الخلايا المناعية في الدماغ التي تسمى الخلايا الدبقية الصغيرة.