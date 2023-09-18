تلجأ العديد من السيدات إلى تعويد أطفالهم على استخدام اللهاية خلال الأشهر الأولى من حياتهم، ما هي فوائد وأضرار اللهاية للأطفال؟ تابع المقال الآتي للتعرف على ذلك.

أضرار استخدام اللهاية للأطفال

على الرغم من فوائد اللهاية للأطفال إلى التعود على استخدامها قد يعود على الطفل بالعديد من الأضرار، تبدأ سلبيات اللهاية بالظهور عندما يلجأ الطفل إلى استخدامها خلال معظم الساعات في يومه، فيما يلي أبرز أضرار اللهاية للأطفال:

اضطرابات في النوم

قد يعاني بعض الأطفال المعتادين على استخدام اللهاية خلال فترة النوم من اضطرابات في النوم، قد يواجه طفلك نوبات متكررة من البكاء في منتصف الليل، كل ما عليك القيام به هو تهدئة طفلك وحثه على النوم من جديد.

زيادة خطر الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى

أشارت الأبحاث إلى أن استخدام اللهاية للأطفال قد يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الأذن الوسطى.

مشاكل في الأسنان

مقارنة مع الأطفال غير مستخدمي اللهايات تزداد فرصة الإصابة بمشاكل الأسنان على المدى البعيد كاعوجاج الأسنان وغيرها من المشاكل لدى الأطفال المعتادين على استخدام اللهاية لفترات طويلة من اليوم.

التأثير على الرضاعة الطبيعية

قد يؤثر استخدام اللهاية على الرضاعة الطبيعية لدى الأطفال، تفادياً لذلك بإمكانك الانتظار حتى يبلغ عمر طفلك 3 أو 4 أسابيع حتى تنتظم لديه عملية الرضاعة الطبيعية ومن ثم قومي بتقديم اللهاية له مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية فطام الطفل عن اللهاية بمجرد بلوغه العام الأول من عمره.

فوائد اللهاية للأطفال

بالنسبة لبعض الأطفال تعد اللهاية السر وراء تهدئة بعض الأطفال، لاستخدام اللهاية فوائد مختلفة فيما يلي أهمها:

مساعدة الطفل على النوم

يمكن لاستخدام اللهاية أن يساعد طفلك على الهدوء والاسترخاء والعودة إلى النوم في حال الاستيقاظ لأي سببٍ كان.

التقليل من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ

يمكن لمص اللهاية خلال النوم أو في وقت الغفوة أن يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ.

تهدئة الطفل وتشتيت انتباهه

يمكن لاستخدام اللهاية للأطفال أن يساعد على تهدئة الطفل وتشتيت انتباهه في الحالات التالية::

عند الاستحمام.

عند الحاجة إلى إجراء فحص طبي.

في الاحتفالات أو المناسبات التي يكثر بها الضجيج.

أثناء الرحلات الجوية، يمكن أن تساعد على التخفيف من ضغط الأذن الناجم عن الإقلاع والهبوط.

إبقاء الرضيع راضياً بين الوجبات

في حال كان طفلك معتاداً على الرضاعة الطبيعية قد يجد من الصعب البقاء دون رضاعة على الرغم من شعوره بالشبع بالمص غريزة طبيعية لدى معظم الأطفال، يمكن لاستخدام اللهاية أن يساعد في بقاء طفلك راضياً وهادئاً بين الوجبات.

نصائح وإرشادات عند استخدام اللهاية للأطفال

في حال قمت باختيار تقديم اللهاية لطفلك هناك مجموعة من النصائح والإرشادات عليك أخذها بعين الاعتبار فيما يلي أهمها:

اختيار الوقت المناسب للفطام عن اللهاية، تفادياً لأضرار اللهاية للأطفال تلجأ الأمهات إلى فطام طفلها عن اللهاية، قبل القيام بهذه الخطوة عليك اختيار التوقيت المناسب لذلك، أفضل وقت لذلك عندما يكون طفلك بصحة جيداً ولا يوجد هناك أي أحداث جديدة تطرأ على حياته كفقدان أحد الآباء أو السفر أو الرحيل أو الذهاب إلى دور الحضانة أو ما إلى ذلك من الأحداث المرهقة على الطفل.

احرصي على تنظيف اللهاية بشكل متكرر، وبالأخص للأطفال من هم دون الستة شهور، لتنظيف اللهاية يتوجب عليك استخدام الماء المغلي. مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تغيير اللهاية من فترة إلى أخرى.

استخدام اللهاية ذات الحجم المناسب لعمر طفلك وحجمه، تأكدي من أن يكون الجزء الأمامي للهاية كبير بما يكفي بحيث لا يمكن لطفلك وضع أي شيء في فمه.

لا تستخدم أي أشرطة لربط اللهاية، يمكن لهذه الأشرطة أن تلتف على عنق طفلك مما يزيد من خطر الاختناق.

تجنبي تغطية اللهاية بأي مواد سكرية.

بشكل عام، تبدأ أضرار اللهاية للأطفال بالظهور بمجرد تقدم الطفل بالعمر، معظم الأطفال يتوقفون عن استخدام اللهاية من تلقاء نفسهم بينما يحتاج البعض الآخر إلى المساعدة لكسر هذا الروتين، احرصي دائماً على دعم طفلك لتمكينه من التخلص من هذه العادة.

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