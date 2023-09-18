خلطات فعالة لتنظيف الوجه بعمق من الرؤوس السوداء دون عودة

تصاب كثير من النساء بالرؤوس السوداء التي لا تقل ازعاجًا عن حب الشباب،و التي تبدو على شكل نتوءات لكن باللون الداكن وتهاجم مناطق إفراز الزيوت مثل الأنف و الوجنتين وقد تظهر في بعض الحالات في الجبهة لكن بشكل محدود.

الرؤوس السوداء ، المعروفة أيضًا باسم البثور المفتوحة، ليست سوى الزيت والبكتيريا والجلد الميت الذي تراكم في مسام الجلد. عندما تعرضت هذه الشوائب للهواء، خضعت للأكسدة وتغير لونها إلى الأسود.

عادة ما تظهر الرؤوس السوداء بسبب استخدام المنتجات الخاطئة ، وعادات العناية بالبشرة غير المناسبة ، كما أن الضغط الحاد والمستمر على البشرة ينتهي بها كذلك، وحتى العوامل الوراثية قد تكون لها دور.

رغم تعدد الأسباب إلا أنه من الممكن إزالة الرؤوس السوداء وبشكل نهائي، لكن بشرط اتباع الوصفات الفعالة وعدم العودة للعادات التي تسببت من البداية في ظهور الرؤوس السوداء.

خلطات تنظيف البشرة من الرؤوس السوداء:

1- مقشر السكر وزيت جوز الهند

زيت جوز الهند يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تحافظ على الجلد ويساعد على تجدد الخلايا لذلك يستخدم لعلاج أي تلف في سطح الجلد وحتى داخل المسام.

في هذه الوصفة يستخدم السكر بغرض التقشير لأنه يساعد على تنظيف المسام المسدودة على الجلد ويزيل خلايا الجلد الميتة.

طريقة الاستخدام:



لتحضير هذا المقشر ، خذي ملعقتين صغيرتين من السكر وأضف إليه بعض زيت جوز الهند. تخلط جيدا وتوضع على الوجه. افركيه برفق دون إجهاد الجلد لبعض الوقت ثم اغسليه بالماء البارد.

. 2- مقشر السكر البني و الخيار

مثل الوصفة السابقة تماما، يستهدف هذا المقشر إزالة الرؤوس السوداء من جذورها دون تعريض البشرة للجفاف. السكر البني يساعد على تقشير بشرتك بعمق ، وبالتالي علاج الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. الخيار يرطب البشرة ويساعد البشرة المعرضة لحب الشباب.

طريقة الاستخدام:

قومي بمزج نصف كوب من السكر البني مع خمس ملاعق صغيرة من معجون الخيار. يمكنك أيضًا إضافة بعض معجون الأفوكادو إلى الخليط. امزجيهم جيدًا وطبقيه على الوجه ثم اغسليه بالماء الفاتر بعد فركه برفق.

3- مقشر صودا الخبز والليمون

صودا الخبز تقضي على خلايا الجلد الميتة، لذلك تقتلع الرؤوس السوداء من جذورها الراسخة داخل المسام، يساعد الليمون الغني بالفيتامينات على فتح المسام المسدودة وتنظيفها، مما يترك لا يترك مجالًا للرؤوس السوداء.

طريقة الاستخدام:

خذي ملعقة كبيرة من صودا الخبز واخلطيها مع نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ضعي المزيج على وجهكِ حتى يجف ثم اغلسيه بالماء الفاتر.

4- بياض البيض

يعمل بياض البيض على شد المسام وإزالة أي بقايا من الجلد الميت أو الزيت تسببت في سد المسام من هنا تزيل الرؤوس السوداء تماما ما يمنحكِ بشرة ناعمة وخالية من أي مشكلات عالقة بالجلد.

طريقة الاستخدام:

استخدمي بياض بيضتين وقومي بخفقهما في وعاء. ضعي طبقة رقيقة على المنطقة المصابة واتركيه لمدة 10-15 دقيقة. اغسلي البشرة بالماء الدافئ.

5- القرفة

تعتبر القرفة من التوابل المضادة للبكتيريا ، لذلك هي علاج فعال لإزالة الرؤوس السوداء. كما أنها تساعد على تجدد الجلد لتختفي خلايا الجلد الميتة بينما تبدو البشرة شابة ولامعة دون أي نتوءات.

طريقة الاستخدام:

اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة مع ملعقتين من العسل لعمل مزيج متماسك وضعيها على المنطقة المصابة. اشطفيها بعد 10-15 دقيقة.

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