فوائد بذور الحلبة للشعر وكيفية استخدامها لتطويل ومنع تساقط الشعر

تشتهر بذور الحلبة بفوائدها المحتملة في تعزيز نمو الشعر. فهي غنية بالمغذيات التي تغذي فروة الرأس وتقوي بصيلات الشعر وتساهم في الحصول على شعر أكثر صحة وامتلاءً. الحلبة نبات طبي يستخدم في علاج الأمراض فماذا عن فوائدها في العناية بالشعر.

هل تساعد الحلبة على نمو الشعر؟

تم استخدام الحلبة، المعروفة باسم ميثي، لعدة قرون كعلاج طبيعي للعديد من مشاكل الشعر. يُعتقد أن بذور الحلبة للشعر تعزز نمو الشعر عن طريق تغذية فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقط الشعر. البذور غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن التي توفر العناصر الغذائية الأساسية للشعر، مما يجعلها مكوناً شائعاً في روتين العناية بالشعر. يُعتقد أن هرمون الاستروجين النباتي الموجود في بذور الحلبة يزيد من نمو الشعر.

تستخدم بذور الحلبة تقليدياً لأغراض مختلفة للعناية بالشعر ومن المعروف أنها تقدم العديد من الفوائد. فيما يلي بعض الفوائد المذهلة لبذور الحلبة للشعر:

1- جيد لنمو الشعر

تم تقييم فعالية الحلبة في نمو الشعر. تحتوي بذور الحلبة على البروتينات وحمض النيكوتين ، وهي مفيدة لتحفيز نمو الشعر. تساعد هذه العناصر الغذائية في تقوية بصيلات الشعر وتعزيز نمو الشعر الصحي ، ويظل معدل نمو الشعر الخطي ثابتًا نسبيًا طوال الحياة.

2- يعزز صحة فروة الرأس

تتميز بذور الحلبة بخصائصها المضادة للالتهابات والمهدئة التي يمكن أن تساعد في تهدئة فروة الرأس المتهيجة. كما أنها توفر الرطوبة لفروة الرأس ، مما يقلل من الجفاف والحكة. يحدد صحة الشعر وحالته ويمنع أمراض فروة الرأس والشعر.

3- قد يمنع تساقط الشعر

تشمل أسباب تساقط الشعر نقص التغذية والأسباب الهرمونية والالتهاب والعوامل الوراثية والعوامل البيئية. بذور الحلبة غنية بالسلائف الهرمونية التي يمكن أن تساعد في تحفيز نمو الشعر ومنع تساقط الشعر. يمكن أن تساعد أيضًا في إعادة بناء بصيلات الشعر وتقليل ترقق الشعر.

4- قد يساعد الشعر التالف

تتمتع بذور الحلبة بخصائص ملطفة يمكن أن تساعد في إصلاح الشعر التالف واستعادة لمعانه الطبيعي ونعومته. كما أنها تحتوي على مادة الليسيثين التي تعمل على ترطيب الشعر وتمنع تكسره. تسهل مياه الحلبة فك تشابك الشعر مما يؤدي إلى تقليل تكسر الشعر.

5- يضيف لمعاناً للشعر

تساعد بذور الحلبة على تحسين الملمس العام للشعر ، مما يجعله ناعمًا ولامعًا. يمكن أن يمنح الاستخدام المنتظم لبذور الحلبة شعرك مظهراً صحياً وحيوياً.

6- يمنع الشيب المبكر

شيب الشعر هو ظاهرة ناتجة عن تعديل العوامل الوراثية والنفسية والعاطفية والمؤكسدة والشيخوخة والأيضية والتغذية. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الحلبة على محاربة الجذور الحرة وحماية الشعر من الشيب المبكر. يمكن أن تساعد في الحفاظ على اللون الطبيعي لشعرك وتأخير ظهور الشعر الرمادي.

7- يمكن أن تساعد في محاربة قشرة الرأس

تتمتع بذور الحلبة بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا تجعلها فعالة في مكافحة قشرة الرأس. تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة من فروة الرأس وتقليل الحكة والتقشر.

8- مكيف شعر جيد

يمكن استخدام بذور الحلبة كمكيف طبيعي للشعر. تساعد على ترطيب الشعر ، مما يجعله ناعمًا وسهل التصفيف. مستحلبات مكيف الشعر هي الحرير والبروتين. يمكن وضع معجون بذور الحلبة على الشعر وتركه لبضع دقائق قبل الشطف للحصول على فوائد التكييف.

9- يساعد فروة الرأس الدهنية

تساعد بذور الحلبة على تنظيم إفراز الدهون في فروة الرأس ، مما يجعلها مفيدة للأشخاص ذوي الشعر الدهني. يمكن أن تساعد في السيطرة على الدهون الزائدة والحفاظ على فروة الرأس نظيفة ومتوازنة.

10- يضيف ملمساً ناعماً ولامعاً على شعرك

الاستخدام المنتظم لبذور الحلبة يمكن أن يجعل شعرك يبدو لامعًا وناعم الملمس. العناصر الغذائية الموجودة في بذور الحلبة تغذي بصيلات الشعر وتحسن الصحة العامة للشعر.

من المهم ملاحظة أنه في حين أن بذور الحلبة لها فوائد عديدة للشعر ، إلا أن النتائج الفردية قد تختلف. يوصى دائمًا بإجراء اختبار البقعة قبل وضع أي مكون أو منتج جديد على شعرك أو فروة رأسك.

خلطات طبيعية من بذور الحلبة لنمو الشعر

بذور الحلبة لتساقط الشعر

انقعي ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة في الماء طوال الليل.

اطحني البذور المنقوعة لعمل عجينة ناعمة.

ضعي المعجون على فروة رأسك وشعرك مع التركيز على الجذور.

اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

اشطفيه بالماء الفاتر. كرريه من 2-3 مرات في الأسبوع.

بذور الحلبة لبريق في شعرك

انقعي ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة في الماء طوال الليل.

اطحني البذور المنقوعة لعمل عجينة.

أضيفي 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند إلى المعجون واخلطيه جيداً.

ضعي المزيج على شعرك، وقومي بتغطيته من الجذور إلى الأطراف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

اشطفيه بشامبو خفيف. كرريه مرة واحدة في الأسبوع.

بذور الحلبة للتخلص من القشرة

انقعي ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة في الماء طوال الليل.

اطحني البذور المنقوعة لعمل عجينة ناعمة.

أضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى المعجون واخلطيهم جيداً.

ضعي المعجون على فروة رأسك ودلكي بلطف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر. كرريه من 2-3 مرات في الأسبوع.

قد يهمك أيضا:

7 فوائد صحية وجمالية رائعة لبذور الحلبة

فوائد الحلبة في خفض مستوى الكولسترول بالدم