شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمتص جسم طفلك الحديد بأفضل شكل؟.. استشارى تغذية تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رضوى نبيل إسماعيل، استشارية التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأوروبية للسمنة والنحافة، إن الجسم يحتاج إلى عناصر أخرى يتم تناولها بجانب الحديد لتعويض نقصه في الجسم، وأن الحديد وحده لن يعمل على علاج الأنيميا بل يجب تناول الحديد مع تناول أقراص فيتامين سى وفيتامين A، لأن هذه الفيتامينات تساعد على امتصاص الحديد في الجسم.

وأوضحت، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الكبدة من الأطعمة الغنية بالحديد ويمكن تناولها مع عصر الليمون فوقها ليساعد في امتصاص الجسم للحديد فيها، مضيفًا أنه بدلاً من تناول المسقعة أو الباذنجان بمفرده يمكن تناول الفلفل الملون معها لإضافة فيتامين سي إلى الحديد وتسهيل امتصاصه.

وأشارت إلى أن هناك عوامل تؤثر على امتصاص الحديد فهناك بعض العناصر في الغذاء تنقص امتصاص الحديد مثل: الأوكسلات، حمض التانيك، حمض الفيتامينات، البوليفينول، الألياف، مركبات الفوسفات، مركبات الكربونات.

وتابعت قائلة أن العناصر التي تحسن امتصاص الحديد هي فيتامين سي وفيتامين A، حمض المعدة، النحاس، سكر الفركتوز، الأحماض الأمينية مثل:الليوسين، والهيستيدين.

وعن الأطعمة التي يمكن مزجها معاً لتحسين امتصاص الحديد لطفلك قالت الدكتورة رضوى نبيل أنه يجب تناول البنجر الغنى بالحديد مع الفلفل الرومى الغني بفيتامين سى، ويجب تناول الفواكه المجففة الغنية بالحديد مع أي فاكهة غنية بفيتامين سي مثل: البرتقال، وتناول الموز الغنى بالحديد مع الفراولة الغنية بفيتامين سي.

وللحصول على الحديد من مصدر نباتى فإن أفضل العناصر الغذائية هي الفواكه المجففة مثل: التمر والبقوليات خاصة اللوبيا البيضاء.