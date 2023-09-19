شكرا لقرائتكم خبر عن شرب الماء يساعدك على جعل البشرة نضرة وصحية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد شرب الماء طريقة رائعة للحفاظ على رطوبتك والحفاظ على صحتك ويجعل البشرة نضرة ولكن هل شرب الماء هو الحل الأفضل للتخلص من جميع مشاكل بشرتك؟، وهذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "Healthshot".

ما هي فوائد شرب الماء للبشرة؟

يتكون جسمك من 70% من الماء، ولهذا السبب فهو عنصر غذائي أساسي أو مكون للإنسان ليعمل بشكل صحيح.

ومع ذلك، فإن الماء لا يفيد الجلد بشكل مباشر ومع ذلك، فإن الماء ضروري لأداء وظائف الجسم وضمان أداء جميع الأعضاء بأقصى طاقتها. لكن يشعر الكثير من الناس أن شرب كمية كافية من الماء يمنع التجاعيد والخطوط الدقيقة أو الشيخوخة.

يتكون جلدنا من سبع طبقات، والتي تشمل البشرة والأدمة. الطبقات السفلية حية وتحتاج إلى الماء والترطيب ونظام غذائي متوازن.

ومع ذلك، فإن الطبقة العليا ميتة وتحتاج إلى الترطيب والوقاية من العوامل البيئية مثل التلوث، كروتين للعناية بالبشرة، من الضروري وضع الماء فوقه وتثبيته بالمرطب.

ما هي كمية الماء التي يجب شربها للحصول على بشرة صافية؟

يجب على الإنسان أن يستهلك ما لا يقل عن لترين إلى ثلاثة لترات من الماء يومياً للحصول على صحة مثالية.

في بعض السيناريوهات، يجب أن يكون استهلاك المياه أعلى بالنسبة للأمهات المرضعات اللاتي يحتاجن إلى أربعة إلى خمسة لترات من الماء.

كما أن الأشخاص والأطفال الذين يمارسون الرياضة في الهواء الطلق يحتاجون إلى المزيد من الماء للبقاء رطبًا. وبالمثل، قد يحتاج الأشخاص الذين يعيشون في المناخات الحارة والرطبة إلى المزيد من الماء.