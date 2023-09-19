كيف تعتنى بصحة أسنانك بعد حشو العصب؟

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القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على نظافة الفم الجيدة بعد علاج الجذور بحشو العصب أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاح الإجراء على المدى الطويل وصحة أسنانك ولثتك، في هذا التقرير نتعرف على طرق العناية بصحة أسنانك بعد حشو العصب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

اتبع تعليمات ما بعد حشو العصب للتحكم في الألم

-من الطبيعي أن تشعر ببعض الانزعاج أو الألم الخفيف لبضعة أيام بعد إجراء حشو العصب، قد يصف الطبيب المضادات الحيوية أو مسكنات الألم.

نظافة الفم الجيدة​

استمر في تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا، واستخدم خيط الأسنان مرة واحدة يوميًا.

اختر فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة وتوخي الحذر عند تنظيف الأسنان المعالجة.

اغسل فمك بغسول الفم والمضاد للميكروبات للمساعدة في تقليل البكتيريا.

​تجنب تناول الطعام على السن المعالجة

كن حذرا مع عاداتك الغذائية، تجنب استخدام السن المعالج لقضم الأطعمة الصلبة أو المقرمشة، اختر الأطعمة الناعمة وغير اللزجة في الأيام التي تلي الإجراء مباشرة. الامتناع عن تناول أو شرب الأشياء شديدة الحرارة أو البرودة.​

تجنب التبغ

يمكن للتدخين أن يبطئ عملية الشفاء ويزيد من خطر حدوث مضاعفات.

فحوصات منتظمة للأسنان

استمر في رؤية طبيب أسنانك لإجراء فحوصات منتظمة. يمكنهم مراقبة حالة الأسنان المعالجة والتأكد من صحة الفم بشكل عام.

إذا أوصى طبيب أسنانك باستخدام تركيبة أو أي ترميم آخر، فقم بإجراء ذلك في أقرب وقت، سيساعد ذلك على حماية الأسنان ومنع المزيد من الضرر.