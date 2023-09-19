شكرا لقرائتكم خبر عن فكها وروق وخطط لرحلات ومهام ممتعة.. ممارسات يومية هتخلصك من الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاكتئاب أحد أهم اضطرابات العصر، يعانى منه عدد لا يمكن حصره من الأشخاص، منهم من يعى مشكلته ومنهم من لا يعى بإصابته به، ومن أبرز الأعراض التي تنذر بوقوعك في شباكه، أن تشعر بحالة من انعدام الشعف والاهتمام بكل شيء في الحياة مهما كانت أهميته، والكثير من الأعراض الأخرى.

أعراض الاكتئاب

ووفقا لتقرير نشر بموقع intermountainhealthcare فإن الاكتئاب حالة طبية وليست مزحة، حالة طبية حقيقية يجب التعامل معها على هذا الأساس، ولا يمكن اهمالها، فيشعر معها الشخص بحالة من الشعور الدائم بالذنب، مع الشعور بالحزن والصدمة من أقل وأبسط المواقف، وشعور بالكسل والخمول الملحوظ، إضافة إلى الإصابة بنوبات من القلق المفرط، ومعه مشاكل واضطرابات في النوم بشكل ملحوظ، انعدام التركيز والتشتت الدائم والنسيان من أبرز الأعراض أيضا، ومزاج غير مستقر.

طرق التخلص من الاكتئاب

وأضاف التقرير أنه لابد من المريض بالاكتئاب الاهتمام بتعاطى أدويته إذا كانت موصوفة له، فضلا عن تحديد أهداف معينة له في حياته، يسعى ورائها ، مهما لاقى صعوبة في تنفيذها، ولابد أن يختار أهداف واقعية، وليست خيالية كى لا يشعر بالحزن عند عدم تحقيقها، ويمكن إذا شاركت في عمل خدمى أن يشعرك هذا بشعور أفضل وتتخلص من اكتئابك، فاحرص على مساعدة الآخرين، والمشاركة في العمل الالخدمى.

لا تتذكر الماضى وفكر في الحاضر والمستقبل قليلا، وتوقف كذلك عن الحكم على نفسك بأحكام صارمة وقاسية، وكذلك ينصح التقرير بضرورة البدء في وضع خطط لرحلات وخروجات ومهام ممتعة ونفذها، فهى تجعلك أكثر سعادة.