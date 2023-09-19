شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير للصحة العالمية يعرض الآثار السلبية لارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرها عن التأثير العالمي المدمرلارتفاع ضغط الدم، إلى جانب توصيات بشأن سبل الفوز في السباق ضد هذا القاتل الصامت. ويظهر التقرير أن ما يقرب من 4 من كل 5 أشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يحصلون على علاج مناسب، ولكن إذا تمكنت البلدان من توسيع نطاق التغطية، فيمكن تجنب 76 مليون حالة وفاة بين عامي 2023 و 2050.

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على واحد من كل 3 بالغين في جميع أنحاء العالم.

تؤدي هذه الحالة الشائعة والمميتة إلى السكتة الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب وتلف الكلى والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

تضاعف عدد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم (ضغط الدم 140/90 ملم زئبق أو أعلى أو الذين يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم) بين عامي 1990 و2019، من 650 مليونًا إلى 1.3 مليار. ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم على مستوى العالم لا يدركون حالتهم حاليًا. ويعيش أكثر من ثلاثة أرباع البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأضافت ، يمكن أن يزيد التقدم في السن والوراثة من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ولكن عوامل الخطر القابلة للتعديل مثل تناول نظام غذائي غني بالملح، وعدم ممارسة النشاط البدني وشرب الكثير من الكحول يمكن أن تزيد أيضًا من خطر ارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي والإقلاع عن التبغ وزيادة النشاط في خفض ضغط الدم. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى أدوية يمكنها التحكم في ارتفاع ضغط الدم بشكل فعال ومنع المضاعفات المرتبطة به.

تعد الوقاية والكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم والإدارة الفعالة لارتفاع ضغط الدم من بين التدخلات الأكثر فعالية من حيث التكلفة في مجال الرعاية الصحية ويجب أن تعطيها البلدان الأولوية كجزء من حزمة المنافع الصحية الوطنية المقدمة على مستوى الرعاية الأولية. إن الفوائد الاقتصادية لبرامج علاج ارتفاع ضغط الدم المحسنة تفوق التكاليف بنحو 18 إلى 1.

"يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بشكل فعال من خلال أنظمة علاجية بسيطة ومنخفضة التكلفة، ومع ذلك فإن حوالي واحد فقط من كل خمسة أشخاص مصابين بارتفاع ضغط الدم تمكنوا من السيطرة عليه."

قال د. تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. "لا تزال برامج مكافحة ارتفاع ضغط الدم مهملة، ومن دون أولوياتها، ومن المؤكد أنها تعاني من نقص التمويل. ويجب أن يكون تعزيز مكافحة ارتفاع ضغط الدم جزءاً من رحلة كل بلد نحو التغطية الصحية الشاملة، استناداً إلى أنظمة صحية جيدة الأداء ومنصفة ومرنة، ومبنية على أساس الرعاية الصحية الأولية."

ويتم إطلاق التقرير خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يتناول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الأهداف الصحية المتعلقة بالتأهب للأوبئة والاستجابة لها، والقضاء على السل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. سيكون تحسين الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه أمرًا ضروريًا للتقدم في كل هذه الأمور.

وأضاف، إن زيادة عدد المرضى الذين يعالجون بفعالية من ارتفاع ضغط الدم إلى المستويات التي لوحظت في البلدان ذات الأداء العالي من الممكن أن تمنع 76 مليون حالة وفاة، و120 مليون سكتة دماغية، و79 مليون نوبة قلبية، و17 مليون حالة من قصور القلب من الآن وحتى عام 2050.

وقال مايكل بلومبرج، سفير منظمة الصحة العالمية العالمي للأمراض غير السارية والإصابات: "يمكن الوقاية من معظم النوبات القلبية والسكتات الدماغية في العالم اليوم من خلال توفير أدوية ميسورة التكلفة وآمنة ويمكن الوصول إليها وتدخلات أخرى، مثل تقليل الصوديوم". "إن علاج ارتفاع ضغط الدم من خلال الرعاية الصحية الأولية سينقذ الأرواح، بينما يوفر أيضًا مليارات الدولارات سنويًا."

يمكن علاج ارتفاع ضغط الدم بسهولة باستخدام أدوية عامة آمنة ومتاحة على نطاق واسع ومنخفضة التكلفة باستخدام برامج مثل HEARTS. توفر الحزمة التقنية HEARTS الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لإدارة أمراض القلب والأوعية الدموية في الرعاية الصحية الأولية والمبادئ التوجيهية للعلاج الدوائي لارتفاع ضغط الدم لدى البالغين خطوات مثبتة وعملية لتقديم رعاية فعالة لارتفاع ضغط الدم في أماكن الرعاية الصحية الأولية.

يمكن تحقيق إدارة فعالة لضغط الدم على مستوى المجتمع المحلي والبلد في البلدان من جميع مستويات الدخل. وقد عززت أكثر من 40 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، بما في ذلك بنغلاديش وكوبا والهند وسريلانكا، الرعاية الصحية لارتفاع ضغط الدم من خلال حزمة HEARTS، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 17 مليون شخص في برامج العلاج.

وقد قدمت بلدان مثل كندا وكوريا الجنوبية برامج وطنية شاملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وتجاوزت كل من الدولتين علامة 50% للتحكم في ضغط الدم لدى البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم. يمكن أن تنجح البرامج الوطنية المستمرة والمنهجية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم - ويترجم المستوى العالي من التحكم في ضغط الدم إلى عدد أقل من السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وحياة أطول وأكثر صحة.

ويؤكد التقرير على أهمية تنفيذ الرعاية الفعالة لارتفاع ضغط الدم التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لإنقاذ الأرواح، والتي تشمل المكونات الخمسة التالية:

• البروتوكول: يمكن لبروتوكولات العلاج العملية الخاصة بالجرعات والأدوية مع خطوات عمل محددة لإدارة ضغط الدم غير المنضبط أن تبسط الرعاية وتحسن الالتزام.