مختص في شؤون الغذاء والتغذية: تاريخ انتهاء المنتج لا معنى له في حال كانت طريقة تخزينك له خاطئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أوضح الدكتور “إبراهيم العريفي” المختص في شؤون العذاء والتغذية، أن أماكن حفظ المنتجات التي يشتريها المواطن أيا كان نوع هذه المنتجات هو من الأمور التي يجب أن يهتم بها لحفظه من التلف.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، أنه لا معنى لتاريخ الصلاحية المدون على غلاف المنتج، في حال كان هذا المنتج يتم تخزينه بطريقة خاطئة.

وبين أن المنتجات التي يتم تخزينها في أماكنها الصحيحة يكون لها فرصة أكبر في إطالة مدة الصلاحية التي تتمتع بها بخلاف المدون على غلاف المنتج.