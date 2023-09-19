مدير جمعية السكري في المدينة المنورة: أطلقنا أول عيادة متنقلة لخدمة الأهالي في المحافظات والقرى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير جمعية السكري في منطقة المدينة المنورة الدكتور “صلاح الردادي”، أن الجمعية تعمل على مدار الساعة لتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين في المحافظات والمراكز التي تتبع منطقة المدينة المنورة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه تم إطلاق أول عيادة متنقلة من أجل خدمة الأهالي في المحافظات والقرى التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح أنه تم إطلاق أول جهاز في الشرق الأوسط يعمل على تصوير قاع العين باستخدام الذكاء الاصطناعي.