هيئة الدواء تكشف 4 نصائح مهمة للحماية من قشرة الرأس



1- التعرض إلى أشعة الشمس الصحية لفترات مناسبة حيث أن ضوء الشمس قد يكون مفيدًا في السيطرة على قشرة الرأس، وتجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية، مع التأكد من وضع واقي من الشمس على الوجه والجسم.​



2 -التقليل من استخدام منتجات تصفيف الشعر التي يمكن أن تتراكم على الشعر وفروة الرأس ويجعلها أكثر دهنية.​

3-تجنب مشاركة الفرش والأمشاط وأكياس الوسائد والقبعات.​



4 -تجنب المنتجات بعض المنتجات مثل الأصباغ الكيماوية والعطور الاصطناعية.​

