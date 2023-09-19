استشاري الجلدية: للأسف الآثار الموجودة بسبب جلسات رتوش الليزر تصل إلى تصبغات جلدية صعبة وحروق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري الجلدية الدكتور “ظافر بن حافظ”، أن الآثار الموجودة بسبب جلسات رتوش الليزر تصل إلى تصبغات جلدية صعبة وتتسبب بحدوث حريق.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد”، أنه من المفترض أن يقوم الشخص الذي ينوي القيام بهذا النوع من العمليات أن يقوم بإجراء فحوصات جلدية سريعة قبل أي إجراء.

ونصح من يريد القيام بـ “الليزر”، أن يتوجه إلى مركز متخصص في عمليات الليزر حتى لا يتم التسبب في تصبغات جلدية أو حدوث حريق.