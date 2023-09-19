لن تشعري بالجوع بعد اتباعك هذا الرجيم !

بيروت - نادين محمد - تبحث كل من تشعر بالجوع دائماً وتريد عمل رجيم لانقاص وزنها عن طريقة لكبح شهيتها. لذلك، يمكن تطبيق رجيم يساعد على خسارة الوزن في مدة غير طويلة. فهو يحد من الرغبة في الأكل في الفترات الفاصلة بين الوجبات. كما انه قد يساعد على التحكم بها بسهولة.

إليكِ هذه الطريقة الفعالة على مدى 4 أسابيع فقط لتطبيق رجيم سيمنعك من تناول الحلويات والسيطرة على وزنك، خصوصاً إذا كنت تشعرين دائماً بالجوع.

خسارة 6 كيلوغرامات في 4 أسابيع

الصورة عن موقع Freepik

هناك انواعاً مختلفة من الحميات التي تهدف الى انقاص الوزن من دون أن تحققي النتيجة المرغوية. إليكِ هذا الرجيم الذي سيساعدك على استعادة الرشاقة وحرق الدهون، لخسارة من كيلوغرامين الى 6 كيلوغرامات في 4 اسابيع فقط. ولا يمكن في هذه الحالة الإحساس بالجوع في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

قواعد الرجيم



- تناولي 3 وجبات اساسية و3 وجبات خفيفة يومياً من دون التخلي عن اي منها.

- استهلاك كمية قليلة من النشويات وزيادة نسبة البروتينات والتركيز على الفواكه والخضار.

- الحرص على الا يتجاوز عدد السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها يومياً الـ1300.

- الانتباه الى شرب الماء في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

- تناولي المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف والحرص على اختيار لائحة طعام تحتوي على الالبان، الشوفان، اللحوم البيضاء، البيض، الفاصولياء، الفليفلة، البصل، التوفو، الفواكه.

- في الاسبوع الاول مثلاً من الممكن ان تحتوي وجبة الفطور على كوب كبير من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى مع الفواكه، طبق من البيض المسلوق من دون ملح مع بذور الشوفان.

- من المفيد ان تحتوي الوجبات الخفيفة على الفواكه، المكسرات النيئة مثل اللوز، شرحات الجزر، اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى. فهي تساعد على الاحساس بالشبع.

- في المقابل يمنع برنامج الرجيم تناول الفواكه ومشروبات الطاقة.

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برنامج الرجيم كي لا تشعري بالجوع

الصورة عن موقع Freepik

الاثنين

يجب في هذا اليوم تناول الكثير من الخضار والفاكهة المشكلة. فهي تحتوي على المغذيات والألياف وعلى عدد قليل من السعرات الحرارية وتساعد على الشعور بالشبع.

الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، حبتان من الفاكهة الموسمية مثل التفاح والاجاص.

الغداء. طبق سلطة كبير، قطعتان متوسطتا الحجم من سفائن الدجاج المشوية مع القليل من زيت الزيتون.

العشاء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من القمح الكامل.

الثلاثاء

ينصح في هذا اليوم بتناول الاطباق الخالية من الدهون.

الفطور. كوب مخفوق يحتوي على الجزر والبرتقال، قطعة متوسطة الحجم من جبنة بيضاء مع القليل من البذور الخالية من السكر.

الغداء: طبق من سلطة الخضار مع بذور الكينوا، الحمص، البصل الأحمر، الطماطم الكرزية، الفليفلة المشوية، القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

العشاء. طبق من الخضار المطهوة على البخار يحتوي على الجزر، البطاطا واللوبياء مع القليل من الخردل.

الاربعاء

يمكن في هذا اليوم جمع الخضار والفواكه.

الفطور: كوب من مخفوق يحتوي على الخضار والفواكه المشكلة، قطعة متوسطة الحجم من جبنة بيضاء مشوية، قبضة من اللوز والكاجو.

الغداء. طبق كبير من سلطة الخضار، بيضتان مسلوقتان من دون ملح، حبة تفاح.

العشاء. طبق من الفواكه المشكلة والافضل ان تكون حمراء مثل التوت والفراولة وغيرها.

الخميس

في هذا اليوم يجب تناول الكثير من الشوربة. فهي تساعد على الشعور بالشبع وتحتوي على الكثير من المغذيات. ويجب عدم التخلي عن الخضار والفاكهة.

الفطور. كوب من عصير الافوكادو والتفاح والموز، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

الغداء. كوب من شوربة مصنوعة من دون دسم مع القليل من حليب جوز الهند، قطعة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

العشاء. كوب كبير من حليب اللوز من دون سكر، كوب من شوربة خضار يمكن ان يضاف اليها القليل من صلصة الصويا.

الجمعة

في هذا اليوم يسمح بتناول الكربوهيدرات الصحية. لكن يجب تجنب السكر. وفي المقابل يعتبر الارز البني والمعكرونة المصنوعة من الطحين الكامل خيارين مثاليين.

الفطور. قطعة من الخبز المصنوع من القمح الكامل مع شرحات من الافوكادو والطماطم والقليل من الخل البلسمي.

الغداء. 3 ملاعق طعام من الارز البني المحضر على البخار مع طبق من الخضار المشوية، حبتان من الفاكهة الموسمية.

العشاء. طبق من سلطة الفواكه المشكلة مع القليل من عصير البرتقال الطازج.

السبت

يجب أيضاً التركيز على الخضار والفاكهة. ومن الممكن اضافة القليل من البروتينات الصحية مثل السمك والبيض. ويسمح بتناول الفاكهة عند الشعور بالجوع في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

الاحد

في اليوم الاخير من رجيم من تشعر دائماً بالجوع، من الممكن تطبيق برنامج اليوم السابق. وخلال ايام الحمية يمكن تناول وجبات خفيفة تحتوي على كميات قليلة من اللوز والجوز والفواكه. وهكذا يمكن خسارة ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات من الوزن الزائد.

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