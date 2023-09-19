شكرا لقرائتكم خبر عن لو سنة أولى مامى.. طبيب يقدم لك نصائح وإرشادات للتعامل مع المولود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في سنة أولى أمومة تحتار الأمهات في الطريقة الصحيحة للتعامل مع الطفل وقد تخطئ في بعض الأحيان في التعامل معه من حيث التغذية والعلاج والتعامل عموما ، لذلك يقدم الدكتور خالد عبدالتواب استشارى طب الاطفال قصر العينى روشتة للتعامل مع الأطفال وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، وهى:
- ينصح بالرضاعة الطبيعية وتجنب التيتينه والببرونة.
-ينصح برضاعة الطفل وعدم إدخال أي طعام لمدة 4 شهور وبعد الشهر الخامس من الممكن البدء في اعطائه بعض الأطعمة .
- ابتعدى عن إعطاء طفلك عسل أو سكر لأن ذلك يسببله انتفاخا وصعوبة في الهضم.
- ٦٠٪ من المواليد "بيصفروا" ، صفرا طبيعية حميدة لا تقلق والبعض منهم لا يحتاج للحضانة، وعلاج الصفرا ليست باللمبة البيضاء كما يعتقد البعض ولكنها بالرضاعة الطبيعية الجيدة.
- ڤيتامين "د" من أول يوم 4 نقط ويزيد مع زياده وزن البيبي نقطه زيادة لكل كيلو.
- الحديد من سن 6 شهور نصف قطاره حتى السنة الأولى.
- نضفي سرة البيبى بالكحول كل 6 ساعات.
- بكاء الطفل من الممكن أن يكون أشياء أخرى غير الجوع، ممكن أن يكون "محتاج ان يغير الحفاضة، او حران، او يعانى من التسلخات، او عنده مغص..والخ".
- ممنوع تقبيل الطفل من الفم، لان ذلك يعرضه للامراض والعدوى.
- ممنوع غربلة الطفل في السبوع غربلة، قد تسبب له نزيف في المخ .
-الاهتمام بمواعيد التطعيمات الخاصة بالطفل.
- ركزي مع وزن طفلك منذ الولادة ، الطبيعي من 2.5 ل 4 كيلو في المتوسط بيزيد حوالى ٧٥٠ جم كل شهر فی أول 4 شهور...
-لازم تزورى الطبيب فورا لو كان طفلك رافض الرضاعة او فيه تغيير في لونه وبيعانى من النهجان.
-وأخيرا اهتمي بنفسك و صحتك عشان تقدري تهتمي بمولودك، ركزى في الاكل الصحى و والمتوازن ، اشربي لبن وعصاير وبروتين.
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