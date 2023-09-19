شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تقلبات الحالة المزاجية.. اعرف الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تواجه تقلبات مزاجية كثيرة إذا كنت تعاني من بعض الأمراض النفسية، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب والاضطراب الفصامي العاطفي وبعض اضطرابات الشخصية. يمكن أن تعني التقلبات المزاجية أن لديك حالة مزاجية شديدة الارتفاع أو الهوس وحالة مزاجية منخفضة أو اكتئاب. إذا كنت تعاني من اضطراب المزاج، فقد يتم إعطاؤك دواءً لتثبيت المزاج. يمكن أن يساعد في موازنة الارتفاعات والانخفاضات في مزاجك، ونقدم كل ما تريد معرفته عن مثبتات المزاج وفقا لما ذكره موقع موقع rethink.

س:ما هي مثبتات المزاج؟

مثبتات المزاج هي نوع من الأدوية التي يمكن أن تساعدك إذا كنت تعاني من تقلبات مزاجية مثل الهوس الخفيف والاكتئاب. فهي تساعد على التحكم في هذه التقلبات المزاجية وحتى التخلص منها.

على الرغم من أن مضادات الاكتئاب يمكن أن تساعد في تحسين مزاجك، إلا أنها ليست ضمن مجموعة الأدوية التي يطلق عليها المتخصصون الطبيون مثبتات المزاج.

يمكن أن يعرض عليك إما مضادات الاكتئاب أو مثبتات الحالة المزاجية بمفردها. أو في بعض الأحيان يمكن أن يعرض عليك مضاد للاكتئاب مع مثبت المزاج.

س:هل هناك أنواع مختلفة من مثبتات المزاج؟

نعم، هناك أنواع مختلفة من الأدوية التي يمكن أن تساعد في استقرار حالتك المزاجية.

حيث يصدر المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) مبادئ توجيهية لتقييم وعلاج الأمراض العقلية. وهذا يشمل الاضطراب ثنائي القطب، والاضطراب الفصامي العاطفي، واضطرابات الشخصية، والاكتئاب.

س:هل هناك أي آثار جانبية؟

إذا كنت تتناول مثبتات المزاج، فقد تجد أنك تعاني من آثار جانبية. قد تستمر بعض الآثار الجانبية لفترة قصيرة فقط أو قد يصبح التعامل معها أسهل.

إذا كانت لديك مشاكل تتعلق بالآثار الجانبية لأدويتك، فيمكنك التحدث إلى طبيبك. في بعض الأحيان، تؤدي جرعة أقل أو تغيير الدواء إلى تقليل الآثار الجانبية.

ومن ابرز الاثار الجامبية لبعض أدوية مثبتات المزاج:

-آلام في المعدة

-الشعور بالتعب

-طعم المعدن في فمك

-الشعور بالعطش والحاجة إلى التبول بشكل متكرر

-زيادة الوزن

-اضطراب في المعدة والشعور بالغثيان

-تساقط الشعر

-فقدان الذاكرة

-مشاكل في التركيز

-الصداع

-دوخة

-ارتباك

-الصمم

-شعور بالنعاس

-الهلوسة

-الارتعاش

-مشاكل النوم.

س:هل تؤثر مثبتات المزاج على الأدوية الأخرى؟

يجب أن تخبر طبيبك عن أى أدوية أخرى إذا كنت على وشك البدء بتناول مثبتات المزاج، أوإذا كنت تتناول مثبتات المزاج ويعرض عليك دواء لمشكلة أخرى.وهذا يشمل الأدوية العشبية أو التكميلية.

س:ما الذي يجب علي مراعاته أيضًا قبل تناول مثبتات المزاج؟

إذا كنت تتناول مثبت المزاج، فمن المهم أن تتحدث مع طبيبك إذاكنتِ تفكرين في الحمل، أو تصبحين حاملاً.يجب أن يقدم لك طبيبك معلومات حول التأثيرات التي يمكن أن تحدثها الأدوية أثناء الحمل.يمكن ان تسبب بعض الأدوية مشاكل في القلب لدى الجنين. ويمكن أن يسبب تشوهات خلقية.