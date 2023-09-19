الملكة رانيا تشارك في مبادرة لمحاربة تغير المناخ

شاركت الملكة رانيا في مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي لتعظيم العمل من أجل الأرض، والتي تهدف إلى بناء شراكات جديدة لمحاربة تغير المناخ وتراجع الطبيعة.

اعتمدت الملكة رانيا في إطلالتها على اللون الأحمر، وخطفت القلوب بعفويتها، فاعتمدت على بدلة كلاسيكية أنيقة، ونسقتها مع حقيبة يد باللون البني وحذاء بنفس لون الحقيبة.

زاد من جمال إطلالة الملكة رانيا اختيارها لتسريحة شعر ناعمة ومكياج هادئ يتناسب مع طبيعة ملامحها الناعمة.

نشرت الملكة رانيا مجموعة من الصور التي وثقت مشاركتها في مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي لتعظيم العمل من أجل الأرض وعلقت بكلمات: "‏‎فخورة بالانضمام إلى مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض، والتي تهدف إلى بناء شراكات جديدة لمحاربة تغير المناخ وتراجع الطبيعة".

بمجرد نشر الملكة رانيا لصورها في مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي، تفاعل الجمهور معبرون عن فخرهم بمشاركات الملكة رانيا الدائمة في عدد من المبادرات الإنسانية والبيئية ومن بين التعليقات: "وإحنا فخورين فيكي جلالة الملكة وأجمل ملكة الله يحفظك والعائلة الهاشمية بكل خير".

كما جاء في التعليقات: "ما شاء الله تبارك الرحمن ملكتنا الجميلة رانيا العبدالله أحلى ملكة وأحلى طلة ونحن فخورين بك دائماً".

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