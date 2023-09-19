شكرا لقرائتكم خبر عن هل "الزعل" قبل النوم يضر القلب؟ طبيب يجيب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف:" مانقدرش نقول ان أى شخص ينام زعلان سيصاب بالسكتة القلبية ولكن هناك عوامل هي التي تحدد ، وهى أن يكون من الأساس يعانى من مشكلة في القلب مثل ضعف في عضلة القلب ، او لمن لديه تاريخ عائلى بمرض القلب، كما يتحكم في ذلك السن أيضا ، وأصحاب الأمراض المزمنة اكثر عرضة مثل "السكر، الضغط، الكوليسترول" ، وبالتالي تحدث مشكلة في الشريان التاجى تؤدى لتوقف القلب".
وانهى حديثه قائلا،" نتيجة الزعل يصاب المريض بضربات قلب سريعة وقد تسبب مشكلة في القلب ، لذلك ينصح أى شخص سواء يعانى من مشكلة في القلب أو لا، بتجنب الضغط النفسى وعلى قدر الإمكان البعد عن التوتر ، وعدم الذهاب للنوم وهو في حالة نفسية سيئة ، اشغل نفسك بأى شيء قبل النوم لتفادى أي مخاطر صحية".
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