قصة صراع 3 توائم للبقاء على قيد الحياة عقب ولادة مبكرة في السعودية

أنقذت فرق طبية متخصصة ثلاثة توائم بعد ولادتهم المبكرة في المدينة المنورة (غرب السعودية) مطلع يونيو المنصرم.

وأوضحت الصحة السعودية أن الأم وصلت إلى مستشفى الولادة والأطفال في مدينة الملك سلمان الطبية في حالة مخاض حيث وضعت أطفالها الثلاثة (ولدين وبنت) في الأسبوع الـ28 بولادة طبيعية، ولم تتجاوز أوزانهم 800 جرام للطفل الواحد.

وعلى الفور نقلتهم الفرق الطبية إلى العناية المركزة لحديثي الولادة، حيث وضِعوا على أجهزة التنفس الصناعي، وتمت تغذيتهم عبر الوريد في الأيام الأولى.

وأشارت إلى أنه بعد وضع الأطفال الخدج تحت الرعاية الطبية المكثفة؛ بدأت تتحسن صحتهم وتتكمل مراحل نموهم، وقد غادرت الطفلة الأولى المستشفى بعد شهرين، فيما غادر الطفل الثاني بعد شهرين ونصف، وكلاهما بصحة جيدة.

أما الطفل الثالث فاحتاجت حالته إلى تدخل جراحي في القلب بسبب وجود فتق أربي، وقد غادر الطفل المستشفى أواسط سبتمبر الجاري بعد نجاح العملية وقضائه ثلاثة أشهر ونصف في المستشفى وهو كذلك بصحة جيدة.

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