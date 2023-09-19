شكرا لقرائتكم خبر عن طرق حمايتك من سرطان المبيض والرحم.. و6 نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سرطان المبيض والرحم يصيب العديد من النساء، لذا يجب التعرف على النصائح التي تقلل فرص الإصابة بهذا المرض، وهو ما قدمه الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في طب قصر العيني، الذى أوضح نصائح للوقاية وأيضا الأسباب المؤدية للإصابة.

أكد راشد أن ارتفاع نسبة استخدام منشطات التبويض رخيصة الثمن والتي يتم تداولها دون استشارة طبية أو تحت إشراف الطبيب تزيد من فرص الإصابة، لافتا أن إهمال السيدات في علاج الالتهابات المهبلية المزمنة، والتي تكون على شكل اللون الأبيض أو الأصفر أو الأخضر، ولا تزول بالعلاج هى من الأسباب المؤدية أيضا.

وأضاف استشاري النساء والتوليد، أن العنصر الجيني يعد الأهم في التأكد من فرص الإصابة لأنه يثبت وجود جين السرطان في المرأة ويورث لها من قبل عائلتها، وتحور هذا الجين في وقت ما في حياتها بفعل الهرمونات و عوامل عدة التي تتسبب في السرطان، ويتم الكشف عنه عن طريق تحليل للدم يبين إذا كانت هذه المرأة محملة للجين السرطاني أم لا .

كما أوضح راشد، أن استخدام بعض المستحضرات التجميلية و الكريمات و الجل الاصطناعي كمسهل لعملية الجماع من قبل الأزواج وأيضا استخدام الصابون لتشطيف منطقة المهبل من الداخل تزيد من فرص الإصابة بسرطان المبيض والرحم، والسبب أنها تحتوي علي مواد متسرطنة قادرة علي التغلغل إلي الرحم .

ومن أعراض الإصابة بسرطان المبيض والرحم التالي:

- فقدان الوزن بشكل شديد.

-الهزل.

- إمساك شديد .

-مشاكل في التبول.

- ظهور كتلة في الحوض عند القيام بسونار .





ومن النصائح التي تقلل فرص الإصابة بسرطان المبيض والرحم التالي: -في حالة تعرضك لأي عرض من الأعراض السابق ذكرها يجب الذهاب إلي الطبيب للبحث في الموضوع.

- عليك الابتعاد عن اللحوم المصنعة مجهولة المصدر .

- شرب الماء بكثرة لأنها تساعد علي تنظيف الجسم من الكيماويات المتسرطنة .

- يجب الإكثار من تناول الأطعمة ا المضادة بالأكسدة مثل الكريز و التوت , يكون ذلك بشكل يومي أو اخذ أقراص من الصيدلية مضادة للأكسدة .

-ممارسة الرياضة بشكل يومي يقلل من فرص الإصابة.

-تناول الأطعمة الصحية كتثبيت طبق السلطة الخضراء يعد من الحيل الجيدة التي تحميك.