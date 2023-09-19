تلاحظ بعض النساء انبعاث رائحة كريهة من الجسم، لا سيما المهبل، خلال فترة الدورة الشهرية، دون معرفة السبب وراء ذلك والإجراءات الواجب فعلها للتخلص منها.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب رائحة الدورة الشهرية الكريهة وطرق تجنبها، وفقًا لموقع "Healthline".

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أسباب رائحة الدورة الشهرية الكريهة

1- التهاب المهبل

يجب الحذر من رائحة الدورة الشهرية الكريهة، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة بالتهاب المهبل الجرثومي، خاصةً إذا كانت تعاني المرأة أيضًا من الحرقان أثناء التبول والحكة.

2- عدم تغيير الفوط الصحية

يتعين على المرأة الاهتمام بتغيير الفوط الصحية بشكل دوري خلال فترة الحيض، لأن ارتداءها لفترة طويلة من العوامل التي تسبب رائحة الدورة الشهرية الكريهة.

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3- زيادة التعرق

يزداد معدل تعرق النساء خلال فترة الدورة الشهرية، مما يؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة منها تسبه رائحة البصل، لذلك من الضروري أن تهتم المرأة بنظافتها الشخصية أثناء الحيض.

متى تستدعي رائحة الدورة الشهرية الكريهة زيارة الطبيب؟

تستدعي رائحة الدورة الشهرية الكريهة طلب المساعدة الطبية، إذا كانت مصحوبة بالأعراض التالية:

- خرج إفرازات من المبهلية يتراوح لونها بين الأصفر والأخضر.

- زيادة دم الدورة الشهرية.

- آلام المعدة أو الحوض.

- زيادة تشنجات الرحم عن الطبيعي.

- الحمى.

- تأخر الحمل.

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نصائح لتجنب الدورة الشهرية الكريهة

هناك إرشادات يمكن للنساء الاعتماد عليها لتجنب رائحة الدورة الشهرية الكريهة، أبرزها:

- الاستحمام اليومي.

- التنظيف الخارجي لمهبل.

- عدم وضع المنتجات العطرية على المهبل.

- ارتداء ملابس داخلية مصنوعة من القطن.

- التوقف عن استعمال الدش المهبلي أثناء الحيض.

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