شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة فائقة المعالجة تزيد من خطر التعرض للسرطان.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الفترة الأخيرة ارتفعت نسبة الإصابة بمرض السرطان بين الشباب عالميا، ولقد حذر الباحثون من ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وحسب ما ذكره verywellhealthتقول إحدى النظريات إن النظام الغذائي - وخاصة الذي يحتوي على نسبة عالية من الأطعمة فائقة المعالجة، مسئول جزئيًا عن زيادة حالات السرطان المرتبطة بالجهاز الهضمي.

وتتكون الأطعمة فائقة المعالجة في الغالب من مواد مستخرجة من الأطعمة، مع إضافات مثل الألوان الاصطناعية والمواد الحافظة، يمكن للنظام الغذائي غير الصحي أن يسبب التهابًا منهجيًا ومقاومة للأنسولين، ويمكن أن يغير الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وذلك فقًا لتوموتاكا أوجاي، دكتوراه في الطب، طبيب متخصص في علم الأوبئة في كلية الطب بجامعة هارفارد والذي تركز أبحاثه على البداية المبكرة للسرطان.وقال أوجاي ،"إن الأنظمة الغذائية الصحية التي تشمل الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، والتي تحد من اللحوم الحمراء والمعالجة والمشروبات السكرية أو تتجنبها، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان". ويمكنك تحديد ما إذا كان طعامك يتم معالجته بشكل فائق من خلال قاعدة البيانات الجديدة هذه.





لماذا قد تزيد الأطعمة فائقة المعالجة من خطر الإصابة بالسرطان؟ اتباع نظام غذائي فائق المعالجة يأتي مع مشكلتين محتملتين: السعرات الحرارية الزائدة وعدم كفاية الألياف.

في دراسة أجريت عام 2019، تم وضع 20 متطوعًا على نظام غذائي يتكون من الأطعمة فائقة المعالجة أو الأطعمة الكاملة لمدة أسبوعين، ثم يتحولون بعد ذلك إلى النظام الغذائي الآخر لمدة أسبوعين آخرين. يحتوي النظامان الغذائيان على نفس الملامح الغذائية تقريبًا.

تناول الأشخاص الذين كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا فائق المعالجة حوالي 500 سعرة حرارية إضافية كل يوم واكتسبوا رطلين. العلماء ليسوا متأكدين تمامًا من السبب الذي يجعل الأطعمة فائقة المعالجة قد تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، لكن البعض افترض أنها يمكن أن تعطل إشارات الأمعاء والدماغ التي تنظم الشهية.

ارتبط ما لا يقل عن 13 حالة سرطان بالأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) الذي يعتبر زيادة في الوزن أو السمنة (مؤشر كتلة الجسم 25 أو أكثر)، ويتعلق ذلك بزيادة دهون الجسم، والتحكم في الأنسولين، والهرمونات، والالتهابات، وربما بعض آليات الميكروبيوم أيضًا".

وأضاف كاسترو أن الأنماط الغذائية المليئة بالأطعمة فائقة المعالجة تميل أيضًا إلى احتواء كمية أقل من الألياف. لكن المعالجة لا تعني أن الأطعمة أقل تغذية. على سبيل المثال، يتم تصنيف الحمص والفاصوليا المعلبة على أنها فائقة المعالجة.

نظرًا لأنه ثبت أن الألياف تحمي من بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم، فإن اتباع نظام غذائي منخفض الألياف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان .

أن استبدال الحبوب الكاملة بالحبوب المكررة، أو إضافة المكسرات إلى الزبادي، أو تناول الفاكهة الكاملة بدلاً من شرب العصير، هي بعض الطرق للحصول على المزيد من الألياف.

قد لا تكون الأطعمة فائقة المعالجة هي السبب الوحيد لزيادة خطر الإصابة بالسرطان. وترتبط اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان القولون والمستقيم.





هل يمكن لتحسين نظامك الغذائي أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان؟من المستحيل ضمان أن إجراء تغييرات في نمط الحياة سيمنع الإصابة بالسرطان. ولكن إذا كان عمرك أقل من 50 عامًا، فإن أفضل وسيلة للوقاية من السرطان هي الاهتمام بصحتك ومعالجة أي عوامل خطر يمكن السيطرة عليها، وفقًا لما ذكره الدكتور لوك تشين ، طبيب الأورام الطبي وأخصائي أمراض الدم في مدينة الأمل بولاية كاليفورنيا.

وقال تشين إن هذا يعني إجراء فحوصات السرطان الموصى بها، وتناول نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، وعدم التدخين، وشرب الكحول باعتدال فقط، إذا كان ذلك على الإطلاق. يمكن أن تحمي بعض اللقاحات أيضًا من الفيروسات المسببة للسرطان مثل فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) وفيروس التهاب الكبد B (HBV).

توصي العديد من منظمات الوقاية من السرطان بنظام غذائي غني بالألياف والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات غير النشوية وقليل من السكر المضاف واللحوم المصنعة والحبوب المكررة.