شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة غذائية ونصائح مهمة لمرضى ارتجاع المرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتجاع المرئ واحد من أبرز المشكلات التي يعانى منها الكثيرون ويسبب الازعاج الشديد وعدم الراحة ، وحسب ما ذكره موقع هيئة الخدمات الصحية البريطانية nhs يحدث الارتجاع المعدي المريئي بسبب عودة حمض المعدة إلى المريء. وغالبًا ما يحدث ذلك نتيجة لضعف حلقة العضلة (العضلة العاصرة) الموجودة في الجزء السفلي من المريء. قد تكون مشكلة عرضية أو بالنسبة للبعض مشكلة خطيرة مدى الحياة.

ومن أعراض ارتجاع المرئ:

-حرقة المعدة (إحساس حرقان غير مريح أسفل عظمة الصدر مباشرة / بين لوحي الكتف، والذي يحدث غالبًا بعد تناول الطعام).

-الارتجاع الحمضي (يعود حمض المعدة إلى الفم ويسبب طعمًا كريهًا).

-رائحة الفم الكريهة.

-التهاب المريء (قرحة المريء الملتهبة).

-التجشؤ.

-الغثيان أو المرض.

-صعوبة في البلع.

وهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها والتي قد تساعد في علاج الأعراض وتشمل هذه:

-تناول وجبات صغيرة ومتوازنة على فترات منتظمة وتجنب المشروبات الكبيرة مع الوجبات.

-حاول ألا تفوت وجبات الطعام.

-تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وتناول وجبتك المسائية بشكل مثالي قبل ثلاث إلى أربع ساعات من الذهاب إلى السرير.

-تجنب تناول الطعام أثناء التنقل واهدف إلى الاسترخاء في أوقات الوجبات.

-اجلس عند تناول الطعام وتجنب الجلوس على كرسي منخفض مع صينية على حجرك.

-تجنب الانحناء أو الرفع أو الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام

-ارتداء ملابس فضفاضة بدلًا من أحزمة الخصر والأحزمة الضيقة.

-تهدف إلى الحفاظ على وزن صحي وتقليل الوزن إذا كان الوزن الزائد.

-التوقف عن التدخين وتقليل/تجنب الكحول.

-النوم في وضع شبه مستقيم أو مع رفع رأس السرير بضع بوصات للمساعدة في منع أعراض الارتجاع الليلية.

-خصص وقتًا للاسترخاء ومحاولة تجنب أو تقليل المواقف العصيبة، وقد تساعد العلاجات النفسية، مثل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج النفسي.

الأطعمة التالية قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض:

-الشاي أو القهوة (بما في ذلك منزوعة الكافيين)

-المشروبات الغازية

-الفواكه الحمضية والعصائر مثل البرتقال والجريب فروت والليمون والليمون

-الطماطم والأطعمة التي تحتوي على الطماطم مثل صلصة المعكرونة وعصير الطماطم

-طعام حار

-الثوم والأطعمة التي تحتوي على الثوم

-الأطعمة المقلية / الدهنية ، على سبيل المثال، المعجنات، الصلصات الكريمية، الحلويات الغنية، العجين المقلي

-البصل والأطعمة التي تحتوي على البصل

-النعناع / النعناع

-شوكولاتة

-الخل

-الأطعمة المالحة والمقرمشة جدًا، لأنها قد تزيد من التهيج الناتج بالفعل عن الارتجاع.

-الخيار