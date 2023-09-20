شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لترطيب ووقاية العين من الأجواء الخريفية المتقلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جفاف العين هو حالة شائعة تحدث عندما تكون العين غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الدموع أو عندما يكون تركيز الدموع غير كافى لترطيب العين بشكل صحيح، ويمكن أن يتفاقم جفاف العين خلال فصل الخريف وذلك بسبب عدة عوامل محتملة.

وأوضح الدكتور أشرف الهباق، أستاذ طب وجراحة العين جامعة بنها، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن في فصل الخريف تكثر مشاكل العين، ومن أبرز المشاكل التى تصيب العين الجفاف، حيث يصبح الهواء أكثر جفافاً، مما يتسبب في جفاف عينيك، ويعاني العديد من الأشخاص من مشاكل بالعين فى هذا الطقس المتقلب، خاصة إذا صاحب ذلك عواصف محملة بالأتربة، مما يمنع العين من إنتاج ما يكفي من الدموع للحفاظ على رطوبة سطح عينيك، وفى هذه الحالة قد يصف الطبيب قطرات لترطيب العين ومنع تعرضها للجفاف المصاحب للجو.

طرق الوقاية لحماية العين فى الخريف

وعن طرق الوقاية التى يمكن اتخاذها خلال فصل الخريف للحفاظ على العين أشار أستاذ طب وجراحة العيون إلى أنها تشمل:

• غسل العين جيدا بالماء الجارى طوال اليوم لتجنب التصاق أى أتربة بالعين.

• غسل اليدين جيدا لتجنب لمس العين اليدمحملة بالأتربة والجراثيم.

• ارتداء نظارات شمسية أو نظارات واقية لقائدى الدراجات الهوائية.

• الاهتمام بنظافة الأطفال صغار السن لأنهم معرضون بشكل أكبر للعدوى.

• زيارة الطبيب للسيطرة على أعراض الجيوب الأنفية.

• حافظ على رطوبة العين لتجنب جفاف العيون من خلال استخدام القطرات المناسبة.

•حافظ على نظافة منزلك من الأتربة وبقايا الحيوانات الأليفة .