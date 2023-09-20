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استشاري جراحة السمنة: في حال عدم الالتزام بالرياضة والتغذية الصحية ستكون تجربتك في إبر التخسيس سيئة ونسبة نزول الوزن ضئيلة جدًا

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شدد استشاري جراحة السمنة الدكتور “نايف العنزي” على أهمية ممارسة الأنشطة خاصة بالنسبة لأصحاب الوزن الزائد.

وقال خلال حديثه في برنامج “صباح ”، إن ممارسة هي من أهم الطرق المختصرة لتخفيف وزن الجسم ومعالجة مشكلة السمنة.

وأضاف أنه في حال عدم التزام الشخص الذي يعاني من مشكلة السمنة بممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بانتظام كامل في أوقات محددة، ستكون تجربته في إبر التخسيس سيئة جدا، ونسبة نزول وزنه ضئية.

وبين أنه لا يجب على الشخص أن يهتم بممارسة الأنشطة الرياضية وعلى الجانب الأخر إهمال التغذية الصحية التي تعينه على ذلك، موضحا أنه يجب عليه ان يهتم بكلا الأمرين معا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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