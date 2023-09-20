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مدير مركز القلب في صحة القريات: تم إجراء 3 عمليات معقدة ناجحة.. والمركز يقدم خدمات رعاية قلبية لجميع الفئات العمرية

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “عبدالرحمن الرويلي” مدير مركز القلب في صحة القريات، أن المركز يقدم الخدمات الطبية اللازمة بأحدث التقنيات العلاجية العالمية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه تم إجراء 3 عمليات جراحية معقدة بالقلب لثلاث حالات، موضحا أنها جميعا عمليات ناجحة.

وبين أن المركز يقدم خدمات رعاية قلبية لجميع الفئات العمرية، بأحدث التقنيات الطبية الممكنة.

وأشار إلى أن المركز يقوم بإجراء عمليات القلب والقسطرة في وقت قياسي، مشيدا بالكادر الطبي العامل في المركز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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