شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الأمراض المزمنة تودي بحياة 41 مليون شخص كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان جديد لها، تمثل الأمراض غير السارية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، أزمة عالمية، حيث تودي بحياة 41 مليون شخص قبل الأوان كل عام، وتسبب مشقة يومية لأولئك المعرضين للخطر أو المصابين بالأمراض غير السارية.

رئيس غانا نانا أدو دانكوا والدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

ويلزم اتخاذ إجراءات متواصلة وقيادة جريئة لمعالجة هذا العبء في جميع أنحاء العالم، الميثاق العالمي للأمراض غير السارية 2020-2030 والمجموعة العالمية لرؤساء الدول والحكومات المعنية بالأمراض غير السارية تم إطلاقها في عام 2022 لتسريع التقدم وتوسيع نطاق الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وتعتمد المبادرة على إعلانات الأمم المتحدة السياسية الرفيعة المستوى الثلاثة بشأن الأمراض غير السارية، وستحفز الزخم في اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني بشأن التغطية الصحية الشاملة في عام 2023، ونحو اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى الرابع بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها في عام 2025.

ستعقد المجموعة العالمية لرؤساء الدول والحكومات المعنية بالأمراض غير السارية اجتماعًا سنويًا ثانيًا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 21 سبتمبر 2023 في الساعة 07:30 إلى 08:30 ، بهدف:

1.رفع الأولوية الممنوحة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها ضمن الاستجابة الوطنية والدولية لأهداف التنمية المستدامة.

2.مناقشة الميثاق العالمي للأمراض غير السارية 2020-2030 وعرض الإجراءات الوطنية والدولية بشأن الأمراض غير السارية وأهداف التنمية المستدامة.

3 مناقشة كيفية الاستفادة من العمل الجماعي لإلهام ودعم العمل العالمي بشأن الأمراض غير السارية وأهداف التنمية المستدامة.

4.تسريع العمل الوطني كجزء من خارطة طريق تنفيذ مكافحة الأمراض غير السارية 2023-2025.

سيشارك في رئاسة هذا المؤتمر رئيس غانا، فخامة نانا أدو دانكوا والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس.