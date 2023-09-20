الملكة رانيا رئيساً عالمياً مشاركاً لمبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي

نشرت الملكة رانيا العبدالله عدة صور لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أثناء مشاركتها في الاجتماع الأول لمبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي (العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض) GAEA.

وأرفقت المكلة منشورها بتعليق كتبت فيه: "فخورة بالانضمام إلى مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض، والتي تهدف إلى بناء شراكات جديدة لمحاربة تغير المناخ وتراجع الطبيعة".

وقد تم اختيار زوجة الملك عبدالله الثاني رئيساً عالمياً مشاركاً في المبادرة خلال اللقاء، وعبرت بدورها عن فخرها بالانضمام إلى المبادرة إلى جانب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب.

وفي كلمة لها قالت نحن نتحمل معاً مسؤولية جماعية ونمتلك القدرة مجتمعين لتحقيق طموحاتنا المناخية.

وأضافت أنه منذ إعلان المنتدى الاقتصادي العالمي عن نيته إطلاق المبادرة خلال اجتماعه السنوي في كانون الثاني الماضي، شهد العالم عدداً من الكوارث الطبيعية كما تم إعلان شهر تموز الماضي الشهر الأكثر سخونة في تاريخ الأرض المسجل.

وتابعت: "تستمر درجة الحرارة في منطقتنا العربية بالارتفاع بواقع ضعفي المعدل العالمي، ويتوقع الخبراء أن الحرارة الشديدة ستجعل مناطق واسعة منها غير صالحة للعيش قبل نهاية القرن".

كما لفتت الملكة الأردنية إلى أن أقل من 2% من تمويل الأعمال الخيرية العالمية يذهب نحو المناخ والطبيعة، قائلة: "إنه إذا كان الهدف النهائي للعمل الخيري هو إحداث فرق، فليس هناك مكان أفضل للبدء به من كوكبنا".

والهدف من المبادرة هو زيادة الشراكات الجديدة والموجودة بين القطاع العام والخاص والخيري للمساهمة في وصول التمويل اللازم للوصول بذلك إلى انبعاثات صفرية، واستعادة التراجع في الطبيعة واستعادة التنوع البيولوجي بحلول عام 2050 والحفاظ على الطبيعة والحد من آثار تغير المناخ.

يُشار إلى أن الاجتماع ضم أكثر من 30 قائداً من قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني لمناقشة طرق الاستفادة من العمل الخيري لدفع الشراكات المتعلقة بالمناخ.

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