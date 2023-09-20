شكرا لقرائتكم لمرضى السكري.. نوع من الخضراوات الورقية فائدته مذهلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتار دوما المصابون بمرض السكري في اختيار الأطعمة المناسبة والمفيدة لهم، لكن تظل الخضراوات الورقية وعلى رأسها الخس من أفضل الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها، فهو يمنح مريض السكري الكثير من الفوائد الصحية.

فالخس يمتاز باحتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل فيتامين "A" وفيتامين "K"، كما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة.

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كما يقدم الكثير من الفوائد الصحية لمرضى السكري، ومنها تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنه لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم، حسب ما جاء في موقع "ديلي ميديكال إنفو".

وتشير عدد من الدراسات الطبية إلى الكثير من الفوائد المذهلة للخس وهي كالآتي:

1- تناول الخس يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

2- الخس يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي.

الورقيات مفيدة جدا للقلب

3- الخس يحتوي على مواد مضادة للالتهابات، حيث يساعد على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية، مثل سرطان الدم وسرطان الثدي.

4- الخس يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، لذلك يعتبر الخس من أفضل الخضراوات التي يمكن تناولها في الحميات الغذائية.

5- يحتوي الخس على بعض المواد التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم وبالتالي التغلب على الأرق، كما تشير بعض الدراسات إلى أن تلك المواد تساهم في علاج اضطراب القلق.

6- تناول الخس بانتظام يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، الذي يمثل عاملا أساسيا في الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية.