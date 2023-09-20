كتر عدد وجباتك وقلل كمياتها واهتم بنوع الطعام.. وصفة استشارى تغذية للريجيم

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ممن يتناولون وجبة أو اثنتين في اليوم معتقدا أنك بذلك تحد من زيادة الوزن وتتبع نظام "دايت"؟!فأنت مخطئ بلا شك، هذا ما أكدته الدكتور صفاء توفيق، استشارى التغذية بمعهد التغذية، موضحة أن هذا التصرف والنمط الغذائي المتبع غير صحى على الإطلاق، بل إنه يساعد وتدريجيا على زيادة الوزن، وصعوبة السيطرة على الشهية تدريجيا، ويساعد على اضطراب النظام الغذائي والهضمى للجسم بالكامل.

وأضافت استشارى التغذية، أن التجربة الأمثل في تحديد عدد الوجبات وكمياتها، تكمن في تناول حوالى 5 وجبات يومية، هذا العدد كبير لكنه صحى، إذا ما اهتممنا بالكميات والنوعيات التي نتناولها خلال هذه الوجبات الخمس اليومية، وهذا النظام يتبعه الكثيرون من متبعى أنظمة الدايت أو الريجيم بغرض التخلص السريع من الوزن الزائد.

ومن أفضل الطرق وفقا لدكتورة صفاء، أننا نحتاج مكونات صحية وأطعمة مفيدة قليلة الدهون، مليئة بالبروتين النباتى والحيوانى، والاهتمام بحصة قليلة من النشويات والكربوهيدرات، والاعتماد الأكبر على الخضراوات الورقية والأطعمة المشبعة، كالخضراوات الورقية، كالفاكهة الصحية قليلة السكر كالكمثرى والجوافة ولكن بقدر، كذلك الاهتمام بطبق السلطة الكبير في كل وجبة، مما يجعلها وجبة صحية متكاملة، مع إمكانية إدخال المكسرات والفشار والاهتمام بشرب كميات كبيرة من المياه قبل تناول الطعام، وكلها عناصر تساعد على تنظيم الهضم وفقدان الوزن بشكل مثالى دون أن يحتاج الجسم لعناصر أخرى أو يتم حرمانه من عناصر بعينها حرمانا تاما.