من الطبيعي أن يكون لون وجه المولود غالباً مائلاً إلى اللون الأحمر، وتكون هناك انتفاخات واضحة في وجهه بحيث لا تبدو ملامح وجهه واضحة، إلا أن ظهور حبيبات على وجه المولود وتكون على شكل بثور صغيرة أو متناهية الصغر وتظهر بعد أسبوعين مثلاً من الولادة فيكون ذلك مقلقاً للأم، ولكنه لا يعزى للخرافات التي تقول إن هذا المولود سوف يكون ثرياً في المستقبل، ولكن هناك أسباب لذلك في حديث خاص باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة أمجد يونس حيث أشار إلى أنواع البثور على وجه طفلك الرضيع وأسبابها وطرق التعامل معها في الآتي:

معتقدات خاطئة حول البثور على وجه المولود

تعتقد بعض الأمهات أن ظهور الحبوب على وجه المولود تعني أن الطفل سيكون ثرياً حين يكبر.

وتعتقد بعضهن أن الحبوب التي لها رؤوس بيضاء هي أهم دليل على أن الطفل يشبع من حليب أمه حيث إن الرؤوس البيضاء تشير إلى كثرة الحليب والتشبع به.

وتعتقد بعضهن أن ذلك دليل على زيادة الدسم في حليب الأم مما يشبع البشرة منه وتظهر البثور.

تمنع الجدات الأم التي يظهر في وجه مولودها الحبوب أن ترضعه؛ اعتقاداً منهن أن الرضاعة هي السبب في ظهورها مما يؤذي صحة الطفل بسبب هذا المعتقد والتصرف الخاطيء.

أنواع البقع في جسم الطفل الرضيع

أسباب طبيعية حول البثور على وجه المولود

تلاحظ الأم وبعد أيام قليلة من الولادة أنه قد يظهر على وجه الرضيع حديث الولادة حبوب بيضاء، وأحياناً حمراء اللون، وغالباً ما تكون موجودة على الجبين والذقن.

ويعزى ظهور هذه الحبوب التي تختفي تلقائياً للعامل الهرموني لدى الأم وحيث تتسرب الهرمونات للطفل فتبدو مثل حبوب حب الشباب في وجهه، ويطلق عليها حب الشباب الوليدي، ومع مرور الوقت يتخلص منها الطفل عن طريق البول.

وقد أشارت الدراسات العلمية إلى أن حوالي 20% من الأطفال حديثي الولادة يعانون من حب شباب حديثي الولادة.

وغالباً ما يزداد ظهوره حتى الأسبوع السادس من عمر المولود، ولكنه يبدأ في الظهور في الأسبوع الثاني أو الثالث غالباً.

وقد أشارت الدراسات ذاتها إلى أن هذه الحبوب تختفي خلال ستة أشهر من عمر الرضيع دون الحاجة إلى العلاج.

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علاقة نوع الرضاعة وظهور البثور على وجه الرضيع

قد تلاحظ الأم أن البثور في وجه الرضيع قد ظهرت مع بدء استخدام الحليب الصناعي للمولود الذي قد تلجأ له الأم كبديل عن الحليب الطبيعي لأسباب خاصة.

وقد تتزامن هذه الحبوب أيضاً مع تغيير نوع الحليب الصناعي أي في الفترة الانتقالية من نوع إلى نوع وسرعان ما تختفي، ولا يمكن أن نطلق عليها هنا مصطلح حب الشباب الوليدي لأنها نتيجة تغير نمط تغذية الرضيع.

أسباب صحية وخارجية تؤدي لظهور البثور على وجه الرضيع

من الممكن أن تظهر الحبوب أو البثور على وجه الرضيع بسبب الحرارة الزائدة التي يتعرض لها الطفل حديث الولادة وحرص الأم على تدفئته دون الالتفات لحرارة الجو.

وقد تكون هذه الحبوب بسبب الإكزيما التي تظهر كطفح جلدي يبدأ على الخدين لينتقل إلى الرجلين، وكل أنحاء الجسم.

وأحياناً تظهر بسبب حليب الأم، حيث إن الأم عندما تكون بحالة نفسية سيئة ينعكس ذلك على وجه الرضيع على شكل حبوب حمراء.

طرق التعامل مع البثور على وجه الرضيع

يمكن أن تقوم الأم باستخدام الماء الفاتر دون صابون لمسح وجه الطفل.

ويجب مسح وتجفيف وجه الطفل برفق وبطريقة التربيت.

ويجب على الأم عدم الضغط على الحبوب للتخلص منها.

وعدم استخدام الأوراق المعطرة للتنظيف، وعدم استخدام أي أدوية قابضة للبشرة دون استشارة الطبيب.

ويفضل للأم المرضعة أن تقلل من تناول السكريات والأملاح التي تؤدي لظهور الحبوب.

كما يجب على الأم تنظيف وجه الطفل جيداً بعد سيلان الحليب الصناعي على جانبي الفم.

وفي حال استمرار الحبوب أو ظهور التقيح عليها فيجب مراجعة الطبيب.

ويمنع منعاً باتاً أن تحاول الام استخدام قابض للبشرة للتخلص من هذه البثور.

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