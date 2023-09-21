شكرا لقرائتكم خبر عن بعد المصايف وتغيرات الجو.. طرق الحصول على بشرة نضرة فى الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الذهاب للمصايف، والتعرض الدائم لأشعة الشمس، ونزول البحر وحمامات السباحة، تتعرض البشرة لبعض المشاكل وتغيرات في اللون، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم النصائح الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في الحصول على بشرة نضرة وصحية لاستقبال الخريف بصحة جيدة.

أوضح الدكتور حاتم جميل، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية بقصر العينى، لـ ”الخليج 365”، أن البشرة هي تاج المرأة، لأنها تساعد في الظهور علي أكمل صورة و بأجمل و أفضل شكل ممكن للإنسان، وعند تعرضها للإجهاد أو التعب يظهر عليها أول شيء، ولذا هناك بعض النصائح للحصول علي بشرة صحية لاستقبال فصل الخريف بصحة ونضارة.

وقدم استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، بعض الوصفات الطبيعية المتوفرة في المنزل وأيضا رخيصة الثمن مقارنة بالكريمات، ومنها:

- تناولك لمشروب النعناع المحلي بالعسل الأبيض بشكل يومي يحافظ علي نضارة بشرتك .

- تناولك للكركم عن طريق إضافته علي جميع مشروبات وعلى طعامك قبل تناوله يساعدك على الحصول على بشرة نضرة، و تساعدك في الحصول على بشرة خالية من المشاكل مثل البقع.

-القيام بأخذ بن القهوة ووضعه على البشرة مع إضافة سكر له فهذا يعد ماسك تقشير جيد.

- للحصول علي بشرة ذات نضارة و صحة جيدة في البشرة يمكنك الاهتمام بنوعية الطعام الذي تقوم بتناوله مثل الجزر والخضراوات و الجرجير والبقدونس والكوسة ، فهذه الأطعمة تساعدك في الاهتمام بصحة بشرتك .

- للحفاظ علي صحة بشرتك من التعرض للشمس عليك وضع زيت الزيتون على الوجه حتى لا تتأثر من أشعة الشمس .

-الإكثار من تناول الماء .

- أيضا لتفتيح البشرة من البقع يجب وضع زيت الخروع يوميا قبل النوم .