شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الجوع العاطفى وكيف يؤثر على شهيتك؟ نصائح هتفيدك والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف استشاري السمنة والنحافة، أن الحالة النفسية في جميع أشكالها قد تغير شهيته الإنسان، و قد نجد أن هناك بعض الأشخاص الذين يزداد أوزانهم بشكل ملحوظ و قد نجد أيضا العكس و هو التخلص من أوزانهم خلال مرورهم بحالة نفسية جيدة أو سيئة.
وقدم حسام، العديد من النصائح لتفادي سيطرة الحالة النفسية أو الجوع العاطفي علي شهيتك عليك اتباع هذه النصائح:
1- التعرف علي الأشياء التي تؤثر عليك وعلى نفسيتك و التخلص منها.
2- الاهتمام بنوعية الأطعمة التي تقوم بتناولها أي عليك الابتعاد عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
3- عليك الإكثار من تناول الماء لأنها تساعدك في تحسن حالتك النفسية و تحافظ في التغلب علي شهيتك.
4- كما يمكنك ممارسة الرياضة مثل المشي في الشارع لان هذا يساعدك أيضا في تحسين حالتك النفسية إلي الإيجاب و يحد من زيادتك في الوزن.
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