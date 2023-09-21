شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الجوع العاطفى وكيف يؤثر على شهيتك؟ نصائح هتفيدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتناول الكثير من الطعام فى حال شعورك بالفرح أو الحزن فأنت تعاني من الجوع العاطفي، أى عند شعورك بالفرح أو بالحزن تتأثر شهيتك سواء كانت هذه المشاعر سلبية أو إيجابية. وحول ذلك أشار الدكتور حسام إبراهيم، استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني، لـ ”الخليج 365”، أن الجوع العاطفي يتسبب أن هناك أشخاص يكثرون من تناول الأطعمة، و قد نجد العكس فيفقدون الرغبة في تناول الطعام، و هذا يوضح لنا أن الشهية ترتبط بالحالة النفسية، فعند الشعور بالغضب او الفرح أو الحزن أو هذه المشاعر المختلفة يزداد إفراز هرمونات الحزن والسعادة، ولذا يشعر الشخص بالرغبة في تناول أو رفض الطعام.

وأضاف استشاري السمنة والنحافة، أن الحالة النفسية في جميع أشكالها قد تغير شهيته الإنسان، و قد نجد أن هناك بعض الأشخاص الذين يزداد أوزانهم بشكل ملحوظ و قد نجد أيضا العكس و هو التخلص من أوزانهم خلال مرورهم بحالة نفسية جيدة أو سيئة.

وقدم حسام، العديد من النصائح لتفادي سيطرة الحالة النفسية أو الجوع العاطفي علي شهيتك عليك اتباع هذه النصائح:

1- التعرف علي الأشياء التي تؤثر عليك وعلى نفسيتك و التخلص منها.

2- الاهتمام بنوعية الأطعمة التي تقوم بتناولها أي عليك الابتعاد عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

3- عليك الإكثار من تناول الماء لأنها تساعدك في تحسن حالتك النفسية و تحافظ في التغلب علي شهيتك.

4- كما يمكنك ممارسة الرياضة مثل المشي في الشارع لان هذا يساعدك أيضا في تحسين حالتك النفسية إلي الإيجاب و يحد من زيادتك في الوزن.