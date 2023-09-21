شكرا لقرائتكم خبر عن السكر من النوع الثانى.. كيف يؤثر نمط نوم النساء على مستويات السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أن النوم في وقت متأخر من الليل حتى ظهر اليوم التالى قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

أثبتت الدراسة المنشورة في مجلة حوليات الطب الباطني، أن السهر المتأخر قد يزيد من خطر إصابة الأشخاص بمرض السكري، وخاصة بالنسبة للنساء في منتصف العمر.وفقا لموقع " healthsite"،

أجريت الدراسة على النساء؛ وهناك بيانات أقل عن الرجال في هذا الموضوع، وتشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود صلة واضحة بين عادات النوم ومرض السكري من النوع الثاني، وهذا يعني أن الرجال أيضًا يمكن أن يصابوا به.

في الخطوة الأولى، جمع الباحثون بيانات من عينة مكونة من 63676 ممرضة تتراوح أعمارهن بين 45 و62 عامًا، لاحظ أنه لم يكن لدى أي من هؤلاء النساء أي تاريخ للإصابة بمرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان قبل بدء الدراسة.

وفي الخطوة التالية من الدراسة، قاموا بتتبع سلوكيات النساء لمدة ثماني سنوات تقريبًا، على سبيل المثال جودة نظامهن الغذائي، واستهلاك الكحول ، والأنشطة البدنية، وعادات التدخين، ومؤشر كتلة الجسم وعادات النوم.

ماذا كشفت الدراسة؟

وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم عادة عدم انتظام مواعيد النوم، والبقاء مستيقظين حتى وقت متأخر، والنوم حتى وقت متأخر، كانوا أكثر عرضة بنسبة 54% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

كما يزيد نمط النوم غير المنتظم من خطر اتباع نمط حياة غير صحي، قد يتضمن نمط الحياة غير الصحي مثل هذا نظامًا غذائيًا سيئًا وغير صحي وقلة ممارسة الرياضة، هذه أيضًا يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ومع ذلك، خلص الباحثون إلى أن تأثير عادات النوم السيئة على مستوى السكر في الدم كان أكبر بكثير من العوامل الأخرى.

يساعد النوم الكافي وفي الوقت المناسب على تنظيم مستويات السكر في الدم ويعزز الوزن الصحي للجسم، إذا لم يتم توفير ذلك لجسمنا، فمن الطبيعي أن يعاني من مشاكل معينة، سيكون لديه صعوبة في العمل بشكل طبيعي، قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في التمثيل الغذائي والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على ارتفاع وانخفاض مستويات السكر في الدم.

يمكنك تجنب مرض السكري عن طريق تحسين نمط حياتك وهذا يشمل تناول الطعام بشكل صحيح، والنوم في الوقت المناسب وممارسة الرياضة في بعض الأحيان.