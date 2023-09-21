شكرا لقرائتكم خبر عن مابتحبش المياه..استشاري يقدم 8 أفكار هاتخليك تشربها بكميات يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شرب الماء أهم ممارسة صحية يومية يجب أن تعتاد عليها، فعليك شرب حوالى أكثر من 3 لترات يوميا كى يتمتع جسمك بفوائدها، والتركيب اللازم، ومن غير هذه العادات يصبح جسمك عرضة للجفاف الشديد ومشاكله.

هناك بعض الأشخاص ممن لا يشربون حصتهم اليومية من الماء، لا يفضلون مذاقها، وهو ما يجعلهم رافضين لتناولها، ويوضح استشارى الباطنة بقصر العينى الدكتور عبد المنعم ابراهيم أن المداومة على شرب المياه أمر هام وضروري خلال اليوم .

وهناك الكثير من الحيل التى يمكن أن تساعدك على شرب المياه، وتجعلك تتناول حصتك اليومية منها وتنال فوائدها :

ـ ضع امامك 4 لترات مياه يوميا وتناول منه ما تستطيع خلال اليوم.

ـ باقي الليترات حاول إضافة النكهات لها كى تتمكن من تناولها.

ـ اضف الليمون والنعناع الأخضر على ليتر من المياه تحصل على مذاق مميز للغاية وتستهلك مياه يحتاجها جسمك.

ـ اضف القليل من عسل النحل إلى كوب من المياه وتناولها خلال اليوم.

ـ اشرب مشروبات عشبية دافئة، اترك الأعشاب فى المياه الدافئة حتى تبرد ولا تقم بغليها، الينسون والبابونج والنعناع.

تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالمياه، كالبطيخ، والخضراوات الورقية.

ـ اضف البرتقال والليمون والنعناع للمياه وتناولها بمذاق جيد.

ـ اشرب الحساء خلال يومك ، فالشوربة تحتوى على عناصر وفيتامينات هامة جدا ويحتاجها الجسم بشدة.