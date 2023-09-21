شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة الطهى تساعد فى الاحتفاظ بقيمة الطعام الغذائية.. عشان صحة أطفالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ترغبين في إمداد أسرتك بالعناصر الغذائية المهمة للجسم وتطوير طريقة إعدادك للطعام لكي يساهم بشكل كبير في تقوية المناعة وحصولهم على صحة جيدة وقوية؟..إذاً عليك قراءة هذا التقرير، لأنه يساهم في إيجاد الكثير من الحلول عن طريق تطور طريقة الطهي لأنها ربما تكون خاطئة، وتتسبب في فقدان الخضراوات العديد من الفوائد الغذائية الخاصة بها، ولذا يمكنك دمج طريقة الطهي الصحية والتعرف على أنواع الأطعمة التي تشعرك بالسعادة.

هذا ما أشارت إليه الدكتورة منى حجازي استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني، حيث أوضحت أن الحصول علي السعادة يعتمد علي غذاء صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة، فجميعنا لا يهتم بنوعية الطعام الذي يقوم بتناوله ، و أيضا يتجاهل الكثير تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات التي تساعدنا في الشعور بالسعادة اليومية، أو الحزن وهذا يختلف طبقا للفيتامينات المتواجدة في الطعام، وأيضا طريقة طهي الطعام لها دور كبير.

وأكملت، أن الأطعمة الخضراء مثل الكرنب و البروكلي و الكوسة ، تعد من أفضل الأطعمة التي يجب علي الإنسان تناولها و خاصة إذا تم طهيها علي البخار ، لأن الطهي بهذه الطريقة يحافظ علي القيمة الغذائية المتواجدة في الطعام و يحافظ عليها من زوالها ، أي يساعد في إمداد الجسم بكل الفيتامينات المتواجدة داخل هذه الأطعمة .

كما، انه أيضا يمكنك تناول الخضراوات الورقية ذات الورق الأخضر ، مثل الجرجير و البقدونس و الشبت و الكزبرة و الفلفل الأخضر ، فهذه الخضروات تساعد في إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات الهامة التي تشعره بالسعادة و الهدوء النفسي .