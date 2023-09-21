يعتاد بعض الأشخاص على تفريش أسنانهم بالنشا، لاعتقادهم أنه يساعد على تبييضها وتنظيفها من البقع والتصبغات والبلاك والرواسب الجيرية، فهل هذا صحيح؟

هل يمكن تبييض الأسنان بالنشا؟

في هذا الصدد، قالت الدكتور مروة عادل، أخصائية طب وتجميل الأسنان، إنه لا يوجد دليل علمي يثبت أن النشا فعال في تبييض الأسنان الصفراء وتنظيف الفم من البلاك والجير.

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وحذرت اخصائية طب وجراحة الفم من الانسياق وراء المروجين لهذه الطرق الطبيعية، لأنها قد تؤثر سلبًا على صحة الأسنان واللثة، بالإضافة إلى فوائدها غير مثبتة بالدراسات والأبحاث.

وبحسب موقع "Healthline"، تتحول بقايا النشا المستخدمة في تنظيف الأسنان إلى سكريات، تتخذها البكتيريا الموجودة في تجويف الفم غذاءً لها، مما يحفزها على التكاثر والنمو، ومن يزداد خطر الإصابة بالتسوس والتهاب اللثة وتكوين البلاك والجير.

وأكدت مروة أن تبييض الأسنان في عيادة الطبيب هي الطريقة الآمنة الوحيدة للتخلص من الاصفرار والحصول على ابتسامة ناصعة البياض.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى وجود إرشادات يمكن الاعتماد عليها، لتقليل اصفرار الأسنان ومنع تكوين الجير والبلاك، أبرزها:

1- تنظيف الأسنان مرتين يوميًا بالفرشاة والمعجون.

2- استعمال الخيط الطبي، للتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان.

3- مضمضة الفم بالغسول الطبي.

4- الإقلاع عن التدخين، لأنه من العادات الخاطئة التي تسبب اصفرار الأسنان وتغير لون اللثة.

5- مضمضة الفم جيدًا بعد تناول القهوة والشاي، لأنهما من أكثر المشروبات التي تسبب اصفرار الأسنان، لاحتوائهما على مادة العفض.

6- تجنب المشروبات والأطعمة السكرية.

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