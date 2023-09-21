شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للزهايمر.. الأعراض المبكرة ومتى تكون زيارة الطبيب ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم فى 21 سبتمبر من كل عام باليوم العالمى للزهايمر، وبهذه المناسبة نتعرف على أبرز أعراض المرض لاكتشافه مبكرا وإبطاء تدهور حالة المريض.وقالت الدكتورة ولاء وسام، أستاذ طب المسنين ومدير مستشفى المسنين بجامعة عين شمس، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن هناك فرقا بين النسيان الطبيعي والنسيان المرتبط بمرض الزهايمر، ويجب معرفة هذه الفروق لاكتشاف الزهايمر مبكرا.

وأوضحت أن النسيان الذى يؤثر على وظيفة الشخص وحياته اليومية مثل: نسيان أشياء مهمة وعدم القيام بوظيفتنا بالشكل السليم كل هذا يرتبط بمرض الزهايمر.وأضافت أن النسيان المرضى المرتبط بالزهايمر مثل: نسيان طريقة الطبخ، نسيان طريقة قيادة السيارة، لكن نسيان أشياء غير مهمة مثل المفاتيح ليس من علامات مرض الزهايمر.

وعن أبرز أعراض مرض الزهايمر قالت إن أول أعراض المرض المبكرة نسيان الأحداث القريبة أولا، وتكرار نفس السؤال وتكرار أفعال قام بها منذ وقت قليل. وأوضحت أنه مع ظهور هذه الأعراض المبكرة يأتى الكشف فورا عند الطبيب، لأن هذه بدايات مرض الزهايمر.

وأكدت أنه مع تقدم المرض يحدث مشاكل في الكلام مثل نسيان الكلمات والمصطلحات، مشيرة إلى حدوث تغيرات سلوكية واكتئاب وشكوك وهلاوس وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية. وأكدت أن الزهايمر يمثل نوعا واحدا من الخرف، لكن هناك الخرف الوعائي الذى يسبب تأثر خلايا المخ بسبب الجلطات ويمكن علاجه من خلال ضبط السكر والضغط.

وأضافت أن هناك خرف يمكن علاجه وهو خرف نتيجة نقص إفراز الغدة الدرقية أو زيادتها، كما أن نقص فيتامين ب 12 يؤثر على الذاكرة ويمكن علاجه لذا يجب الذهاب للطبيب فى حال ملاحظة أعراض مرض الزهايمر.