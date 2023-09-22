شكرا لقرائتكم خبر عن السهر يؤثر سلبا على مناعة الطفل.. اعرف الموعد المناسب للنوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السهر أحد أهم العادات غير الصحية التي يمكن أن تسبب مخاطر صحية كثيرة للإنسان، فما بالك بالطفل الصغير؟!إذا كنت ممن يتركون أطفالهم يسهرون لساعات متأخرة من الليل، فأنت بذلك تعرضهم لمشكلات صحية لا حصر لها، يجب أن يكون ميعاد نوم الأطفال ثابتا ولا يمكن تأخيره، فالعاشرة ليلا هي أقصى ساعة يمكن أن ينام فيها الطفل وفقا لنصيحة الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى أبو الريش.

أضرار السهر على الأطفال

وأضاف دكتور محمد أن هرمونات جسم الطفل في هذه خلال ساعات الليل تعمل بأقصى كفاءة لديها، فهرمون الميلاتونين المسئول عن الاستيقاظ وتنظيم النوم عند الأطفال يتم عمله خلال هذه الساعات بالذات، وهو ما يجعل السهر أكبر معرقل لعمل هرمونات الجسم والعمليات الحيوية.

وأكد أخصائى الأطفال أن هرمون النمو في جسم الطفل يزيد وتتعزز عملياته في ساعات الليل من 11 ليلا وحتى الرابعة فجرا، واستيقاظ الطفل في هذا الوقت دون نوم يؤثر سلبا على النمو بشكل عام ووظائف جسمه بشكل خاص وكذا طوله ونمو عضلاته، و هرمون الكورتيزون والنمو هما المسئولان عن تمام العمليات الحيوية في الجسم، وهو ما يجعلهم يتأثروا سلبا بالسهر وعدم الراحة.

بعض الأعراض الأخرى قد تظهر على الطفل منها انعدام تركيزه، مثل الإصابة بالضعف العام بالجسم والمناعة، والخمول الشديد وآلام بالجسم، وكذا الاصابة بضعف عام بالمهارات الجسدية، واضطراب المزاج، وتضطرب شهية الطفل أيضا.