شكرا لقرائتكم خبر عن لو شغلك يتطلب الجلوس فترة طويلة.. 7 طرق ضرورية للوقاية من آلام العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام الرقبة والكتفين والظهر أحد أهم أنواع الشكوى التى تصيب الكثيرين، خاصة مع الأعمال المكتبية التي تتطلب الجلوس لساعات طويلة على المكتب والكرسى، والنظر مطولا لشاشات الكمبيوتر، وشاشات الموبيل والأيباد وغيرها من الأجهزة الالكترونية.

الدكتور وجيه إميل استشارى العظام بقصر العينى، أوضح أن الجلوس لساعات طويلة خلال العمل على المكتب يساعد على زيادة آلام الرقبة والعضلات، وتختلف حدة الألم من شخص إلى آخر ووفقا لساعات العمل التي يلتزم بها، وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من آلام الرقبة الشائعة، وكذلك آلام الظهر والكتفين.

نصائح للوقاية من آلام الرقبة والظهر

ـ اهتم بالجلوس في الوضع المعتدل المستقيم، فالجلوس منتصبا هو ما يقيك من أغلب مشكلات العظام والعضلات.

ـ بعد مرور ساعة من جلوسك على الكرسى، اقض 10 دقائق في المشى أو الجري أو ممارسة الرياضة، واكمل جلوسك مرة أخرى وكرر الأمر كل ساعة.

ـ اهتم بالتمشية خلال اليوم للتخلص من تيبس العضلات وآلام الرقبة والكتفين والظهر.

ـ ممارسة التمارين الرياضية خلال ساعات اليوم الباقية حتى تتمتع بمرونة العضلات.

ـ عدم الجلوس متكئا أو منحنى أمام شاشة الكمبيوتر فهذا الوضع يضر بعضلات الرقبة والجسم بشكل عام، وكذلك الظهر والعمود الفقري.

ـ اهتم بتمارين الرقبة والظهر والكتفين وهى تمارين بسيطة ومتعددة اختر ابسطها وقم بممارسته.

ـ اهتم بالحركة باقى ساعات اليوم، وتناول الطعام الصحى ولا تشرب مشروبات سكرية واهتم بنظام غذائى صحي.